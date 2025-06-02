Чи справді Vodafone блокує номери без оплати – компанія пояснила

У соцмережах та деяких ЗМІ поширили інформацію про нібито нові правила мобільного оператора Vodafone. Мовляв, компанія автоматично блокує номери абонентів, які не встигли вчасно сплатити тариф.

Чи відбувались зміни

Утім, оператор спростував цю інформацію в коментарі 24 Каналу, запевнивши, що жодних змін в умовах обслуговування не відбулося.

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Водночас видання Телеграф псиало, що Vodafone з 1 червня змінив умови обслуговування, і у разі несплати тарифу протягом 30 днів номер можуть повністю заблокувати.

Зокрема, зазначалось, що така практика нібито вже застосовується і номер можна втратити, якщо не поповнювати рахунок вчасно. Ба більше, оператор, мовляв, не попереджає про завершення дії тарифу, і нічого не пише про блокування номера.

У мережі поширили інформацію про блокування номерів Vodafone / Скриншот "Телеграф"

Що відповіли в компанії

"Інформація про блокування номерів за несплату тарифу не відповідає дійсності. Vodafone Ukraine не впроваджував нових правил обслуговування, які передбачають блокування номера після несплати тарифного пакету", – зауважили у пресслужбі компанії.

У Vodafone пояснили, що нині діють стандартні правила, які залишаються незмінними:

У разі несплати тарифу автоматично активується тариф на день;

Номер надається абоненту на рік і не блокується за несплату;

Вхідні дзвінки залишаються доступними, незалежно від статусу оплати тарифного пакету.

Також у компанії наголосили: усі зміни умов обслуговування за потреби попередньо повідомляють абонентам через офіційні канали. На сьогодні жодних нових правил не вводилося.