Происходили ли изменения

Впрочем, оператор опроверг эту информацию в комментарии 24 Каналу, заверив, что никаких изменений в условиях обслуживания не произошло.

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В то же время издание Телеграф сообщило, что Vodafone с 1 июня изменил условия обслуживания, и в случае неуплаты тарифа в течение 30 дней номер могут полностью заблокировать.

В частности, отмечалось, что такая практика якобы уже применяется и номер можно потерять, если не пополнять счет вовремя. Более того, оператор, мол, не предупреждает о завершении действия тарифа, и ничего не пишет о блокировке номера.

В сети распространили информацию о блокировке номеров Vodafone / Скриншот "Телеграф"

Что ответили в компании

"Информация о блокировке номеров за неуплату тарифа не соответствует действительности. Vodafone Ukraine не внедрял новых правил обслуживания, которые предусматривают блокировку номера после неуплаты тарифного пакета", – отметили в пресс-службе компании.

В Vodafone объяснили, что сейчас действуют стандартные правила, которые остаются неизменными:

В случае неуплаты тарифа автоматически активируется тариф на день;

Номер предоставляется абоненту на год и не блокируется за неуплату;

Входящие звонки остаются доступными, независимо от статуса оплаты тарифного пакета.

Также в компании отметили: все изменения условий обслуживания при необходимости предварительно сообщают абонентам через официальные каналы. На сегодня никаких новых правил не вводилось.