Чи відбувались зміни

Утім, оператор спростував цю інформацію в коментарі 24 Каналу, запевнивши, що жодних змін в умовах обслуговування не відбулося.

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Водночас видання Телеграф псиало, що Vodafone з 1 червня змінив умови обслуговування, і у разі несплати тарифу протягом 30 днів номер можуть повністю заблокувати.

Зокрема, зазначалось, що така практика нібито вже застосовується і номер можна втратити, якщо не поповнювати рахунок вчасно. Ба більше, оператор, мовляв, не попереджає про завершення дії тарифу, і нічого не пише про блокування номера.

У мережі поширили інформацію про блокування номерів Vodafone / Скриншот "Телеграф"

Що відповіли в компанії

"Інформація про блокування номерів за несплату тарифу не відповідає дійсності. Vodafone Ukraine не впроваджував нових правил обслуговування, які передбачають блокування номера після несплати тарифного пакету", – зауважили у пресслужбі компанії.

У Vodafone пояснили, що нині діють стандартні правила, які залишаються незмінними:

У разі несплати тарифу автоматично активується тариф на день;

Номер надається абоненту на рік і не блокується за несплату;

Вхідні дзвінки залишаються доступними, незалежно від статусу оплати тарифного пакету.

Також у компанії наголосили: усі зміни умов обслуговування за потреби попередньо повідомляють абонентам через офіційні канали. На сьогодні жодних нових правил не вводилося.