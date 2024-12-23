У BMW підтвердили постачання понад люксових авто до Росії: причетних звільнили

Автомобільний гігант BMW повідомив, що виявив нелегальний експорт своїх автомобілів до Росії. В результаті компанія призупинила всі продажі та звільнила з роботи осіб, причетних до незаконної діяльності.

Понад 100 автомобілів незаконно потрапили до Росії

Порушення виявили у філіалі компанії в німецькому місті Ганновер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Дивіться також Злиття Honda і Nissan: компанії створюють третій за величиною автомобільний концерн у світі

Подальший продаж транспортних засобів до Росії було зупинено. Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність.

Відтак, у BMW підтвердили інформацію Business Insider, згідно з якою покупцям з Росії було передано понад 100 автомобілів преміум-класу попри те, що країна перебуває під санкціями.

"Сірий імпорт"

В компанії наголосили, що заборона на експорт авто до Росії є частиною санкційних обмежень і BMW дотримується їх.

Також у BMW Group зауважили, що іноді їх продукція може потрапляти на російський ринок через так звані механізми "сірого імпорту", коли товари надходять через сторонніх постачальників, оминаючи офіційні канали. Компанія наголосила, що вживає активних заходів для запобігання подібним випадкам.