Стратегічне партнерство

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначають, що Honda і Nissan створить компанію вартістю 54 мільярда з річним обсягом виробництва 7,4 мільйона автомобілів.

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"Це зробить її третьою за величиною автомобільною групою у світі за обсягом продажів автомобілів після Toyota і Volkswagen", – ідеться у статті.



Nissan розглядає можливість злиття з Honda / Фото АР

У березні 2024 року дві компанії вже домовились про стратегічне партнерство для спільного розроблення електромобілів. Однак, фінансові та стратегічні проблеми Nissan, які загострилися останніми місяцями, ще більше посприяли необхідності співпраці.

Порятунок Nissan

Санширо Фукао, провідний науковий співробітник Дослідницького інституту Іточу, прокоментував динаміку розвитку автомобільної промисловості, зазначивши, що нинішня угода, схоже, спрямована насамперед на порятунок Nissan. Він підкреслив, що Honda не заспокоюється, оскільки перед нею стоять нові виклики. Фукао зазначив: "Прогнозується, що грошові потоки Honda погіршаться у 2025 році, а електромобілі компанії наразі демонструють низькі показники.

Видання також наводить словами одного з джерел, що компанії також розглядають шляхи співпраці з Mitsubishi.

Автовиробники зіткнулися з труднощами з боку виробників електромобілів, особливо в Китаї, де BYD та інші місцеві компанії вирвалися вперед.