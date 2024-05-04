Boeing не може отримати одну з деталей: гігант став жертвою співпраці з росіянами

Компанія Boeing зустрілася з новими труднощами. Цього разу – із браком необхідних деталей.

Нові проблеми Boeing

Boeing наразі має проблеми із виробництвом літаків 787 Dreamliner. Усе – через співпрацю з росіянами та санкції.

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Річ у тому, що Boeing виготовляв теплообмінники у Росії, на спільному підприємстві АТ "ХС-Наука" та RTX Collins Aerospace. Коли ж Росія почала повномасштабне вторгення в Україну, завод перенесли до США та Великої Британії.

Втім, коли компанії потрібно було наростити виробництво літаків, постачальник перестав справлятися з навантаженням. У Boeing прийняли рішення повідомити інвесторів, що цього року зможе надати менше лайнерів.

Через це American Airlines вже оголосила про скорочення рейсів за певними маршрутами. Також відомо, що сезонні рейси закриють раніше від запланованого.

Хоча теплообмінники – не єдина проблема Boeing у виробництві цих лайнерів. Також є нестача та затримка сертифікації пасажирських крісел.