Новые проблемы Boeing

Boeing сейчас имеет проблемы с производством самолетов 787 Dreamliner. Все – из-за сотрудничества с россиянами и санкций.

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Дело в том, что Boeing изготавливал теплообменники в России, на совместном предприятии АО "ХС-Наука" и RTX Collins Aerospace. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, завод перенесли в США и Великобританию.

Впрочем, когда компании нужно было нарастить производство самолетов, поставщик перестал справляться с нагрузкой. В Boeing приняли решение сообщить инвесторам, что в этом году сможет предоставить меньше лайнеров.

Из-за этого American Airlines уже объявила о сокращении рейсов по определенным маршрутам. Также известно, что сезонные рейсы закроют раньше запланированного.

Хотя теплообменники – не единственная проблема Boeing в производстве этих лайнеров. Также есть недостаток и задержка сертификации пассажирских кресел.