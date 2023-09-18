Прирівняв до терористів: прем'єр Болгарії вибухнув через фермерів, які проти зерна з України

18 вересня 2023, 12:50
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Джерело:

БНР

15 вересня ЄС зняв обмеження на імпорт українського зерна. Деякі країни ввели обмеження в односторонньому порядку, а в Болгарії фермери почали протести.

Як відомо, ЄС попри тиск деяких країн залишився вірним своєму рішенню допомогти Україні з експортом зерна. Відтак, 15 вересня Єврокомісія скасувала усі обмеження. Деякі країни виступили з односторонніми обмеженнями, але ЄС вже проводить з ними відповідну роботу. 

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Протести в Болгарії та реакція прем'єра 

Болгарські фермери планують проводити масштабні протести проти зерна з України. Вони вважають, що імпорт української агропродукції шкодить їхнім інтересам. 

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков вкрай гостро відреагував на позицію місцевих аграріїв. На його думку, вони невдячно ставляться до допомоги ЄС та збираються йти врозріз з позицією тих, хто завжди їм допомагає. 

Вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими, 
– наголосив Дєнков. 

Він також закликав фермерів спочатку відмовитися від дотацій та допомоги ЄС, а потім блокувати українське зерно. Що стосується переговорів, то його позиція була вкрай різкою. "Я не веду переговорів із терористами", – вибухнув Дєнков. 

Місцеві фермери заявили, що 100 днів намагалися зустрітися із владою, але їм відмовляли. Вони збираються організувати блокаду по всій країні та заявляють, що мають на це конституційне право. 

Автор: Ярослав Сиваківський