Прирівняв до терористів: прем'єр Болгарії вибухнув через фермерів, які проти зерна з України

15 вересня ЄС зняв обмеження на імпорт українського зерна. Деякі країни ввели обмеження в односторонньому порядку, а в Болгарії фермери почали протести.

Як відомо, ЄС попри тиск деяких країн залишився вірним своєму рішенню допомогти Україні з експортом зерна. Відтак, 15 вересня Єврокомісія скасувала усі обмеження. Деякі країни виступили з односторонніми обмеженнями, але ЄС вже проводить з ними відповідну роботу.

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Протести в Болгарії та реакція прем'єра

Болгарські фермери планують проводити масштабні протести проти зерна з України. Вони вважають, що імпорт української агропродукції шкодить їхнім інтересам.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков вкрай гостро відреагував на позицію місцевих аграріїв. На його думку, вони невдячно ставляться до допомоги ЄС та збираються йти врозріз з позицією тих, хто завжди їм допомагає.

Вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими,

– наголосив Дєнков.

Він також закликав фермерів спочатку відмовитися від дотацій та допомоги ЄС, а потім блокувати українське зерно. Що стосується переговорів, то його позиція була вкрай різкою. "Я не веду переговорів із терористами", – вибухнув Дєнков.

Місцеві фермери заявили, що 100 днів намагалися зустрітися із владою, але їм відмовляли. Вони збираються організувати блокаду по всій країні та заявляють, що мають на це конституційне право.