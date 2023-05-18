Навіщо змагатись, якщо можна придбати: Bolt готує купівлю свого німецького конкурента

Компанія Bolt планує велике розширення. Масштабувати бізнес вдасться шляхом придбання іншої компанії.

Вже найближчим часом компанія Bolt повинна повідомити новини щодо розширення свого штату. Як повідомили інсайдери, йдеться про придбання конкурента, який переживає далеко не найкращі часи.

Читайте також Мільярдерам пасує вишиванка: у мережі показали Річарда Бренсона в українській сорочці

Bolt хоче придбати Tier

Як розповіли британці, вже найближчим часом Bolt повинен оголосити про придбання свого німецького конкурента Tier. Переговори вже дійшли до фінального етапу, справа залишилася за кількома дрібницями.

Bolt скористався проблемами конкурента / Фото open4business

Наразі до офіційного оголошення інформації представники обох компаній уникають будь-яких запитань та коментарів. Також відомо, що придбанням Tier серйозно цікавилася транспортна компанія Lime із США, але чому справа зупинилася – поки що невідомо.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Чому Tier не зміг впоратися із конкуренцією

Зараз компанія Tier працює у 560 містах, але не змогла наростити потік клієнтів. Відомо, що впродовж останнього року довелося скоротити близько 300 співробітників.

Далеко не в найкращому стані і фінансові показники німців. Зараз борг компанії складає 130 мільйонів євро, і схоже на те, що менеджмент не бачить шляху, як вивести Tier з кризи. Відповідно, продаж конкурентам виглядає найбільш логічним рішенням.