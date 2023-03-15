Верховний Суд Великої Британії виніс рішення на користь України у справі "боргу Януковича"

Верховний Суд Великої Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 мільярдів доларів. Справу буде направлено на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Справа "борг Януковича"

Справа, яку розглядав Верховний Суд Великої Британії стосується єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів, які було випущено у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного Росією.

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Зауважте, що Росія намагалась переконати англійський суд застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій.

У Мінфіні зазначили, суд відхилив прохання Росії та постановив, що Україні має бути дозволено захищати позов у частині примусу, але лише в тій мірі, в якій він ґрунтується на примусі внаслідок передбачуваної загрози застосування сили з боку Росії.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які Росія чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. Тепер кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді. Справедливість обов’язково переможе. Росія безумовно відповість за всі свої незаконні дії та злочини.

Президент України Володимир Зеленський також привітав з рішенням суду на користь України та підкреслив, що це чергова перемога над агресором.

Україна може виграти справу

Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій.

Заперечення України про те, що облігації були випущені з порушенням українського законодавства, зокрема в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі державного боргу, були відкинуті.

Також варто зауважити, що тепер Україна зможе захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді Лондона. Таким чином справа повертається у першу інстанцію, але лише щодо аргументів України про примус до позики. Це означає, що до фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом.

Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але суддя зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.