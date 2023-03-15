Дело "долг Януковича"

Дело, рассматриваемое Верховным Судом Великобритании, касается еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов, которые были выпущены в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией.

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Заметьте, что Россия пыталась убедить английский суд, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.

В Минфине отметили, что суд отклонил просьбу России и постановил, что Украине должно быть разрешено защищать иск в части принуждения, но лишь в той мере, в какой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны России.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Суд признал сильную позицию защиты Украины по принуждению и угрозам России применить силу, которую Россия предпринимала еще в 2013 году, чтобы заставить Украину выпустить эти еврооблигации. Теперь кремлю придется раскрыть всю информацию о действиях против Украины на открытом судебном разбирательстве. Справедливость непременно победит. Россия определенно ответит за все свои незаконные действия и преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил решение суда в пользу Украины и подчеркнул, что это очередная победа над агрессором.

Украина может выиграть дело

Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного , что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций.

Возражения Украины касательного того, что облигации были выпущены с нарушением украинского законодательства, в частности, в обход бюджетных ограничений установленного потолка государственного долга, были отвергнуты.

Также следует отметить, что теперь Украина сможет защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде Лондона. Таким образом, дело возвращается в первую инстанцию, но только относительно аргументов Украины о принуждении к ссуде. Это значит, что до финального решения суда Украина не должна платить выплаты по долгу .