Після скандалу: німецька Bosch шукає, як спекатися своїх російських активів

Німецький виробник побутової техніки Bosch намагається спекатися своїх заводів у росії. Активами компанії вже зацікавилась низка російських ритейлерів.

Раніше довкола Bosch розгорівся скандал – попри заяви про вихід з російського ринку, журналісти 24 каналу знайшли докази того, що німецька компанія у липні, ймовірно, ввозила у країну-агресорку підсанкційні товари. Тепер виробник побутової техніки не знає, що робити зі своїми заводами під Санкт-Петербургом, пишуть російські ЗМІ.

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Bosch, ймовірно, шукає покупців для своїх активів у росії

російське представництво німецької Bosch, ТОВ "БСХ Побутові прилади", розглядає потенційних покупців своїх двох заводів у селищі Стрільна, що поблизу Санкт-Петербурга. Вони займалися виробництвом пральних машин та холодильників.

Більшість своїх комплектуючих підприємства компанії у росії до 24 лютого імпортували саме з країн Європейського Союзу. Потужності заводів там спеціалізовані саме під технології німецької Bosch.

Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які нині не приносять прибутку. Тому інші учасники ринку розглядають варіант їхньої купівлі, проте ціна видається завищеною,

– розповідає російський аналітик.

Зазначається, що у працюючому стані підприємства коштували близько 65 – 75 мільйонів євро, проте після зупинки виробництва вартість заводів значно впала. До слова, у Bosch стосовно ймовірного продажу російських активів заявили, що "чутки не коментують".

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