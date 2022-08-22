Раніше довкола Bosch розгорівся скандал – попри заяви про вихід з російського ринку, журналісти 24 каналу знайшли докази того, що німецька компанія у липні, ймовірно, ввозила у країну-агресорку підсанкційні товари. Тепер виробник побутової техніки не знає, що робити зі своїми заводами під Санкт-Петербургом, пишуть російські ЗМІ.
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Bosch, ймовірно, шукає покупців для своїх активів у росії
російське представництво німецької Bosch, ТОВ "БСХ Побутові прилади", розглядає потенційних покупців своїх двох заводів у селищі Стрільна, що поблизу Санкт-Петербурга. Вони займалися виробництвом пральних машин та холодильників.
Більшість своїх комплектуючих підприємства компанії у росії до 24 лютого імпортували саме з країн Європейського Союзу. Потужності заводів там спеціалізовані саме під технології німецької Bosch.
Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які нині не приносять прибутку. Тому інші учасники ринку розглядають варіант їхньої купівлі, проте ціна видається завищеною,
– розповідає російський аналітик.
Зазначається, що у працюючому стані підприємства коштували близько 65 – 75 мільйонів євро, проте після зупинки виробництва вартість заводів значно впала. До слова, у Bosch стосовно ймовірного продажу російських активів заявили, що "чутки не коментують".
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Скандал довкола Bosch щодо ввезення у росію підсанкційних товарів: коротко
- Українські перевізники повідомили, що для доставки вантажів подвійного призначення у росію Bosch використовувала польську Alesco tsl sp. z.o.o. Її заснувала українка Марина Маляренко – вона помилково надіслала у чат спільноти перевізників накладну, яка свідчила про ймовірне ввезення німецькою компанією у країну-агресорку оксиду алюмінію.
- За офіційним релізом Bosch від 18 березня, компанія обіцяла згорнути постачання у росію та виготовлення там продукції, що може використовуватись окупантами у воєнних цілях. У список входить і згаданий вище оксид алюмінію.
- Проте вже влітку російське представництво Bosch знову почало замовляти потрібну для виробництва продукцію. Її завантаження зафіксовано 29 липня у німецькому Швандорфі. Після цього тягач доставив вантаж до польського складу.
- Один з українських перевізників повідомив 24 каналу, що власниця Alesco Маляренко знала, що отримувачем вантажу є російська компанія, оскільки у документах була вказана кінцева точка доставки – місто Енгельс Саратовської області.
- В українському офісі Bosch згодом заявили, що не мають жодних ділових або інших зв'язків з російськими компаніями, а їхня діяльність повністю відповідає вимогам законодавства.