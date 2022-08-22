Ранее вокруг Bosch разгорелся скандал – несмотря на заявления о выходе с российского рынка, журналисты 24 канала нашли доказательства того, что немецкая компания в июле, вероятно, ввозила в страну-агрессорку подсанкционные товары. Теперь изготовитель бытовой техники не знает, что делать со своими заводами под Санкт-Петербургом, пишут российские СМИ.

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Bosch, вероятно, ищет покупателей для своих активов в россии

российское представительство немецкой Bosch, ООО "БСХ Бытовые приборы", рассматривает потенциальных покупателей своих двух заводов в поселке Стрельна, вблизи Санкт-Петербурга. Они занимались производством стиральных машин и холодильников.

Большинство своих комплектующих предприятия компании в россии до 24 февраля импортировали именно из стран Европейского Союза. Мощности заводов там специализированы непосредственно к технологиям немецкой Bosch.

Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, ныне не приносящими прибыли. Поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки, однако цена кажется завышенной,

– рассказывает российский аналитик.

Отмечается, что в работающем состоянии предприятия стоили около 65 – 75 миллионов евро, однако после остановки производства стоимость заводов значительно упала. К слову, в Bosch по поводу вероятной продажи российских активов заявили, что "слухи не комментируют".

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Скандал вокруг Bosch касательно ввоза в Россию подсанкционных товаров: коротко