Ранее вокруг Bosch разгорелся скандал – несмотря на заявления о выходе с российского рынка, журналисты 24 канала нашли доказательства того, что немецкая компания в июле, вероятно, ввозила в страну-агрессорку подсанкционные товары. Теперь изготовитель бытовой техники не знает, что делать со своими заводами под Санкт-Петербургом, пишут российские СМИ.
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Bosch, вероятно, ищет покупателей для своих активов в россии
российское представительство немецкой Bosch, ООО "БСХ Бытовые приборы", рассматривает потенциальных покупателей своих двух заводов в поселке Стрельна, вблизи Санкт-Петербурга. Они занимались производством стиральных машин и холодильников.
Большинство своих комплектующих предприятия компании в россии до 24 февраля импортировали именно из стран Европейского Союза. Мощности заводов там специализированы непосредственно к технологиям немецкой Bosch.
Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, ныне не приносящими прибыли. Поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки, однако цена кажется завышенной,
– рассказывает российский аналитик.
Отмечается, что в работающем состоянии предприятия стоили около 65 – 75 миллионов евро, однако после остановки производства стоимость заводов значительно упала. К слову, в Bosch по поводу вероятной продажи российских активов заявили, что "слухи не комментируют".
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Скандал вокруг Bosch касательно ввоза в Россию подсанкционных товаров: коротко
- Украинские перевозчики сообщили, что для доставки грузов двойного назначения в россию Bosch использовала польскую Alesco tsl sp. z.o.o. Ее основала украинка Марина Маляренко – она ошибочно послала в чат сообщества перевозчиков накладную, свидетельствовавшую о вероятном ввозе немецкой компанией в страну-агрессорку оксида алюминия.
- Согласно официальному релизу Bosch от 18 марта, компания обещала свернуть поставки в россию и изготовление там продукции, что может использоваться оккупантами в военных целях. В список входит и упомянутый оксид алюминия.
- Однако уже летом российское представительство Bosch снова начало заказывать нужную для производства продукцию. Ее загрузка зафиксирована 29 июля в немецком Швандорфе. После этого тягач доставил груз на польский склад.
- Один из украинских перевозчиков сообщил 24 каналу, что владелица Alesco Маляренко знала, что получателем груза является российская компания, поскольку в документах была указана конечная точка доставки – город Энгельс Саратовской области.
- В украинском офисе Bosch впоследствии заявили, что не имеют никаких деловых или иных связей с российскими компаниями, а их деятельность полностью отвечает требованиям законодательства.