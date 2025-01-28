"Нормальний поляк більше не буде купувати Tesla": міністр закликав до бойкоту через заяву Маска

Поляків закликали не купувати автомобілі Tesla. Причиною стали заяви засновника компанії Ілона Маска, які пролунали під час його виступу на політичному заході німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Поляків закликали бойкотувати авто Tesla

Відповідний заклик озвучив міністр спорту Польщі Славомір Нітрас. Водночас видання Bloomberg звернуло увагу на те, що заклик до бойкоту співпав із запуском нового урядового плану підтримки електромобілів у Польщі.

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Що сказав Маск

У своєму зверненні Маск зазначив, що "занадто багато уваги приділяється минулим провинам" і додав: "Діти не повинні нести відповідальність за гріхи своїх батьків, а тим більше прадідів". Його слова, ймовірно, натякали на злочини нацистів у Німеччині під час Другої світової війни.

Цей виступ викликав хвилю критики в Німеччині, зокрема з боку соціал-демократів, очолюваних канцлером Олафом Шольцом, та найбільшої профспілки країни.

Відповідь Польщі

Зрозуміло, що негативно висловилися і в Польщі, де нещодавно відзначали 90-ту річницю визволення концтабору Аушвіц. Польські лідери нагадали, що під час німецької окупації країни в роки війни загинуло близько 6 мільйонів поляків.

"Можливо, для пана Маска його мільярди є захистом. Але кожна нормальна людина в Європі, яка пам'ятає події 80-річної давнини, не може залишатися байдужою. Думаю, жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla", – зазначив Славомір Нітрас.

Tesla лідирує серед елетромобілів

Довідково. Програма підтримки електромобілів у Польщі передбачає дотації в розмірі 40 тисяч злотих (приблизно 9 958 доларів) на купівлю електромобілів, що могло би бути вигідним для Tesla.

Попри це, Tesla залишається найпопулярнішим брендом електромобілів у Польщі. За даними інституту Samar, у 2024 році компанія продала понад 4 400 авто в країні, має п’ять автосалонів і 15 зарядних станцій.