Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дуди для BBC. У ньому політик підкреслив, що дозволити Росії утримувати українські окуповані території, було б "порушенням міжнародного права".

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Дуда висловився про мирні переговори

Анджей Дуда висловився про перспективи укладення угоди між Україною та Росією після того, як Дональд Трамп повернувся в Білий дім. За його словами, Україна має брати участь у будь-яких мирних переговорах.

Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії виграти цю війну,

– наголосив Дуда.

Політик додав, що Дональд Трамп "розуміє регіон" і участь США в переговорах буде ключовою.

Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп,

– підсумував Анджей Дуда.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Президент США пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".