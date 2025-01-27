Крім того, за даними ЗМІ, між адміністрацією Дональда Трампа та Європою зараз ведуться переговори про гарантії безпеки й навіть щодо залучення миротворчого контингенту. В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний розповів, якої логіки щодо гарантій безпеки дотримується Україна.

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Якими насправді мають бути гарантії безпеки

Логіка української сторони, яку неодноразово озвучував президент Володимир Зеленський – Україна має отримати гарантії безпеки навіть на етапі припинення вогню. Тобто отримати необхідну зброю для того, щоб якщо буде порушення, порушника жорстко та ефективно покарати.

Якщо цього не буде зроблено, то виникає страшний ризик. Путін коли заходить у перемовний процес, то робить формулу "Ні миру, ні війни". Вдає, що йдуть перемовини, але не припиняє вогню або не дуже довго дотримується цього, а потім знаходить якийсь привід й знову відкриває вогонь,

– мовив політолог.

За його слова, є багато ризиків, тому Україна має все ж таки відстоювати формулу гарантії безпеки для припинення вогню, обов'язково долучаючи до цього клубу перемовників Європу, яка боїться, що її обійдуть й залишаться за дужками.

Українська сторона на різних рівнях декламує те, що миротворці не можуть бути самоціллю. Це лише елемент гарантії безпеки. Адже при порушенні, наприклад, режиму вогню навряд чи миротворці будуть вдаватися до якихось дій. Водночас Україна має повне право захищати себе в разі порушення домовленостей.

Гіпотетично, якщо ми підписуємо мирну угоду, то миротворці просто слідкуватимуть за дотриманням сторонами цього документу й не більше,

– зазначив Лісний.

До того ж президент говорив, що хоче, аби формат був трошки інший у цих миротворчих сил. Переважно вони оснащені легкою бронею та стрілецькою зброєю. Зеленський зауважив, що в нас є море й там теж буде якась лінія, тож нам потрібні й кораблі, й літаки.

Втім, найголовніше – не запустити до цих миротворців тих, кого захочуть росіяни, адже немає гарантій, що Росію влаштують виключно європейські або американсько-європейські миротворці.

Росіяни й тут будуть вставляти свої 5 копійок. Треба зробити, щоб вони не мали такої можливості, адже не ми на них напали, не вони мають отримувати якісь гарантії безпеки, Росія тут ні до чого, вона агресор,

– додав політолог.

До слова, Зеленський заявив, що для безпеки України після мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Крім того, з його слів, будь-яка дієва миротворча місія в Україні повинна включати війська США, оскільки європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу.