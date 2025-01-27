Кроме того, по данным СМИ, между администрацией Дональда Трампа и Европой сейчас ведутся переговоры о гарантиях безопасности и даже о привлечении миротворческого контингента. В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной рассказал, какой логики относительно гарантий безопасности придерживается Украина.

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Какими на самом деле должны быть гарантии безопасности

Логика украинской стороны, которую неоднократно озвучивал президент Владимир Зеленский – Украина должна получить гарантии безопасности даже на этапе прекращения огня. То есть получить необходимое оружие для того, чтобы если будет нарушение, нарушителя жестко и эффективно наказать.

Если этого не будет сделано, то возникает страшный риск. Путин когда заходит в переговорный процесс, то делает формулу "Ни мира, ни войны". Делает вид, что идут переговоры, но не прекращает огня или не очень долго придерживается этого, а потом находит какой-то повод и снова открывает огонь,

– сказал политолог.

По его слова, есть много рисков, поэтому Украина должна все же отстаивать формулу гарантии безопасности для прекращения огня, обязательно привлекая к этому клубу переговорщиков Европу, которая боится, что ее обойдут и останутся за скобками.

Украинская сторона на разных уровнях декламирует то, что миротворцы не могут быть самоцелью. Это лишь элемент гарантии безопасности. Ведь при нарушении, например, режима огня вряд ли миротворцы будут прибегать к каким-то действиям. В то же время Украина имеет полное право защищать себя в случае нарушения договоренностей.

Гипотетически, если мы подписываем мирное соглашение, то миротворцы просто будут следить за соблюдением сторонами этого документа и не более,

– отметил Лесной.

К тому же президент говорил, что хочет, чтобы формат был немножко другой у этих миротворческих сил. Преимущественно они оснащены легкой броней и стрелковым оружием. Зеленский заметил, что у нас есть море и там тоже будет какая-то линия, поэтому нам нужны и корабли, и самолеты.

Впрочем, самое главное – не запустить к этим миротворцам тех, кого захотят россияне, ведь нет гарантий, что Россию устроят исключительно европейские или американско-европейские миротворцы.

Россияне и здесь будут вставлять свои 5 копеек. Надо сделать, чтобы они не имели такой возможности, ведь не мы на них напали, не они должны получать какие-то гарантии безопасности, Россия здесь ни при чем, она агрессор,

– добавил политолог.

К слову, Зеленский заявил, что для безопасности Украины после мирного соглашения понадобится по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев. Кроме того, по его словам, любая действенная миротворческая миссия в Украине должна включать войска США, поскольку европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала.