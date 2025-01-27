Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дуды для BBC. В нем политик подчеркнул, что позволить России удерживать украинские оккупированные территории, было бы "нарушением международного права".

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Дуда высказался о мирных переговорах

Анджей Дуда высказался о перспективах заключения соглашения между Украиной и Россией после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. По его словам, Украина должна участвовать в любых мирных переговорах.

Международное сообщество не может согласиться, и это неприемлемо, что Россия захватила определенные территории Украины и удерживает их силой. Это неприемлемо. Мы не должны позволить России выиграть эту войну,

– подчеркнул Дуда.

Политик добавил, что Дональд Трамп "понимает регион" и участие США в переговорах будет ключевым.

Президент Дональд Трамп – как лидер самой мощной страны в НАТО, как лидер мощной экономики – будет иметь ключевое значение. Я спокойно жду первые шаги, которые сделает Дональд Трамп,

– подытожил Анджей Дуда.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив иначе ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Президент США пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже".