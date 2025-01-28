Поляков призвали бойкотировать авто Tesla

Соответствующий призыв озвучил министр спорта Польши Славомир Нитрас. В то же время издание Bloomberg обратило внимание на то, что призыв к бойкоту совпал с запуском нового правительственного плана поддержки электромобилей в Польше.

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Что сказал Маск

В своем обращении Маск отметил, что "слишком много внимания уделяется прошлым проступкам" и добавил: "Дети не должны нести ответственность за грехи своих родителей, а тем более прадедов". Его слова, вероятно, намекали на преступления нацистов в Германии во время Второй мировой войны.

Это выступление вызвало волну критики в Германии, в частности со стороны социал-демократов, возглавляемых канцлером Олафом Шольцом, и крупнейшего профсоюза страны.

Ответ Польши

Понятно, что негативно высказались и в Польше, где недавно отмечали 90-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Польские лидеры напомнили, что во время немецкой оккупации страны в годы войны погибло около 6 миллионов поляков.

"Возможно, для господина Маска его миллиарды являются защитой. Но каждый нормальный человек в Европе, который помнит события 80-летней давности, не может оставаться равнодушным. Думаю, ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla", – отметил Славомир Нитрас.

Tesla лидирует среди элетромобилей

Справочно. Программа поддержки электромобилей в Польше предусматривает дотации в размере 40 тысяч злотых (примерно 9 958 долларов) на покупку электромобилей, что могло бы быть выгодным для Tesla.

Несмотря на это, Tesla остается самым популярным брендом электромобилей в Польше. По данным института Samar, в 2024 году компания продала более 4 400 авто в стране, имеет пять автосалонов и 15 зарядных станций.