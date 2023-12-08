Економічний протест: скільки українців бойкотує виробників, які не вийшли з ринку Росії

Бойкот виробників та продавців, які не вийшли з ринку Росії, досі триває та зберігається на достатньо високому рівні. Про це стало відомо із дослідження "Делойт" про новорічний шопінг українців.

Відтак, 63% покупців принципово не купують товари у продавців або виробників, які не залишили ринок Росії. В цей час, ще 22% не знають як це можна перевірити.

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Дослідження цього року показало, що попри все українці стійко тримаються – продовжують здійснювати шопінг, донатити на ЗСУ, облаштовувати побут, а в їхнє життя повертається планування,

– підсумовує директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні, Олександр Ямпольський.

Натомість українці продовжують донатити

Водночас 68% респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність:

86% опитуваних – направлять допомогу захисникам на передовій ;

; 66% українців – віддадуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки.

Що купують українці до Нового року?

Серед найбільш популярних категорій товарів продовжують лідирувати харчові продукти, одяг і взуття, предмети побуту та алкогольні напої.

Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18–27 років), незважаючи на війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо,

– зазначає Олександр Ямпольський.

При цьому, українці виявили готовність відкладати миттєві покупки та очікувати на доставку товарів з-за кордону за більш вигідними умовами.

Зокрема, 37% споживачів вказали, що вони готові відкладати покупку, якщо доставка буде дешевою або абсолютно безкоштовною. Ще 17% віддають перевагу швидкій доставці, а 12% наголошують на зручності самого сайту для замовлення товару.