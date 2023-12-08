Экономический протест: сколько украинцев бойкотирует производителей, не вышедших с рынка России

Бойкот производителей и продавцов, не вышедших с рынка России, до сих пор продолжается и сохраняется на достаточно высоком уровне. Об этом стало известно из исследования "Делойт" о новогоднем шоппинге украинцев.

Следовательно, 63% покупателей принципиально не покупают товары у продавцов или производителей, не покинувших рынок России. В настоящее время, еще 22% не знают как это можно проверить.

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Исследование этого года показало, что, несмотря на все украинцы, устойчиво держатся – продолжают осуществлять шопинг, донатить на ВСУ, обустраивать быт, а в их жизнь возвращается планирование,

– заключает директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине, Александр Ямпольский.

В то же время украинцы продолжают донатить

В то же время, 68% респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета. на благотворительность:

86% опрашиваемых – направят помощь защитникам на передовой ;

; 66% украинцев – предпочтут продавцам, поддерживающие ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств по каждой покупке.

Что покупают украинцы к Новому году?

Среди наиболее популярных категорий товаров продолжают лидировать продукты питания, одежда и обувь, предметы обихода и алкогольные напитки.

Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18–27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор тому подобное,

– отмечает Александр Ямпольский.

При этом, украинцы проявили готовность откладывать мгновенные покупки и ожидать доставку товаров из-за границы по более выгодным условиям.

В частности, 37% потребителей указали, что они готовы откладывать покупку, если доставка будет дешевой или абсолютно бесплатной. Еще 17% предпочитают скорую доставку, а 12% отмечают удобство самого сайта для заказа товара.