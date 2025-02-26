Бронюйте працівників через Дію – що потрібно встигнути до 31 березня

Термін дії бронювання від мобілізації для працівників критично важливих підприємств продовжено до 31 березня 2024 року. Впродовж цього періоду компанії мають можливість подати документи для оформлення відстрочки на новий термін.

Хто може забронювати працівників

Бронювання доступне для підприємств, які мають статус критично важливих. Ті компанії, які не встигли оновити статус та повторно подати заявки, можуть зробити це через портал Дія до 31 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

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З 1 квітня 2024 року підприємства, які підтвердять свій статус, зможуть без затримок бронювати працівників на період 12 місяців.

Як подати заявку на бронювання через Дію

Щоб подати заявку на бронювання працівників, необхідно:

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу "Бронювання працівників" і натиснути "Подати заяву". Ввести дані працівників, яких потрібно забронювати. Підтвердити рівень заробітної плати працівників. Перевірити заявку та підписати її.

Зауважте. Результати розгляду заявки надійдуть на електронну пошту та будуть відображені у "Резерв+" працівника.

Які підприємства можуть отримати статус критично важливих

Щоб компанія могла бронювати працівників, вона має відповідати трьом критеріям, два з яких є обов'язковими:

Середня зарплата працівників не менше 20 тисяч гривень.

Відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій можна обрати із запропонованих варіантів:

Сплата податків і зборів понад 1,5 мільйона євро на рік.

Валютні надходження понад 32 мільйона євро на рік (крім кредитів та позик).

Стратегічне значення для держави.

Вагоме значення для галузі економіки або потреб громади.

Рівень зарплат не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року (для комунальних підприємств).

Статус резидента Дія.City.

Постачальник електронних комунікаційних послуг.

Як отримати статус критично важливого підприємства Щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має: визначити профільний орган, який підтвердить її статус; підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, податкову звітність); подати заявку до відповідного органу. А далі – дочекатися рішення і отримати офіційне підтвердження статусу.

Важливо знати! Компаніям, які ще не оновили статус критичності та не подали заявки на бронювання працівників, варто зробити це до 31 березня, щоб уникнути затримок. З 1 квітня процедура бронювання буде доступна лише для підприємств, які вчасно підтвердили свою відповідність критеріям.