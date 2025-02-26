Кто может забронировать работников

Бронирование доступно для предприятий, которые имеют статус критически важных. Те компании, которые не успели обновить статус и повторно подать заявки, могут сделать это через портал Дія до 31 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

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С 1 апреля 2024 года предприятия, которые подтвердят свой статус, смогут без задержек бронировать работников на период 12 месяцев.

Как подать заявку на бронирование через Дію

Чтобы подать заявку на бронирование работников, необходимо:

Авторизоваться на портале Дія. Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление". Ввести данные работников, которых нужно забронировать. Подтвердить уровень заработной платы работников. Проверить заявку и подписать ее.

Обратите внимание. Результаты рассмотрения заявки поступят на электронную почту и будут отображены в "Резерв+" работника.

Какие предприятия могут получить статус критически важных

Чтобы компания могла бронировать работников, она должна соответствовать трем критериям, два из которых являются обязательными:

Средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен.

Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий можно выбрать из предложенных вариантов:

Уплата налогов и сборов более 1,5 миллиона евро в год.

Валютные поступления более 32 миллионов евро в год (кроме кредитов и займов).

Стратегическое значение для государства.

Весомое значение для отрасли экономики или потребностей общины.

Уровень зарплат не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года (для коммунальных предприятий).

Статус резидента Дія.City.

Поставщик электронных коммуникационных услуг.

Как получить статус критически важного предприятия Чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна: определить профильный орган, который подтвердит ее статус; подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, налоговую отчетность); подать заявку в соответствующий орган. А дальше – дождаться решения и получить официальное подтверждение статуса.

Важно знать! Компаниям, которые еще не обновили статус критичности и не подали заявки на бронирование работников, стоит сделать это до 31 марта, чтобы избежать задержек. С 1 апреля процедура бронирования будет доступна только для предприятий, которые вовремя подтвердили свое соответствие критериям.