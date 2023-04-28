Критерії компаній для бронювання працівників розширили

У Мінагрополітики повідомили, що змінилися вимоги до площі оброблювальних угідь, а відповідно й середньої кількості працівників, які необхідні для цього. Тож додалися нові КВЕДи.

Критерії для бронювання працівників

У Мінагрополітики розширили критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період і можуть забронювати частину співробітників.

Читайте також Бронювання працівників: які підприємства мають на це право

Що змінилось

З 18 квітня до підприємств, які мають важливе значення також віднесли селекційні компанії та постачальників насіння овочевих і польових культур.

Критерії щодо площі оброблювальних угідь розширені до не менш як 500 гектарів замість 1000 гектарів, а середня кількість застрахованих осіб-працівників змінилась з не менше 20 осіб до 50.

Додались нові КВЕДи

Також у перелік включили нові коди класифікації види економічної діяльності (КВЕД):

виробництво фармпрепаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів) – 21.20;

діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками – 46.14;

виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну – 28.93.

Довідка: бронювання військовозобов’язаних працівників – це надання тимчасової відстрочки від мобілізації (призову) ключовим працівникам підприємства, компанії, установи чи організації.