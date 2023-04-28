Критерії компаній для бронювання працівників розширили
28 квітня 2023, 09:55Читать новость на русском
Джерело:Мінагрополітики
У Мінагрополітики повідомили, що змінилися вимоги до площі оброблювальних угідь, а відповідно й середньої кількості працівників, які необхідні для цього. Тож додалися нові КВЕДи.
Критерії для бронювання працівників
У Мінагрополітики розширили критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період і можуть забронювати частину співробітників.
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Що змінилось
- З 18 квітня до підприємств, які мають важливе значення також віднесли селекційні компанії та постачальників насіння овочевих і польових культур.
- Критерії щодо площі оброблювальних угідь розширені до не менш як 500 гектарів замість 1000 гектарів, а середня кількість застрахованих осіб-працівників змінилась з не менше 20 осіб до 50.
Додались нові КВЕДи
Також у перелік включили нові коди класифікації види економічної діяльності (КВЕД):
- виробництво фармпрепаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів) – 21.20;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками – 46.14;
- виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну – 28.93.