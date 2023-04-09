Є точний перелік підприємств, організацій та установ, що можуть це зробити. Детальніше про бронювання для підприємств розповіла експертка Ворожбітова Кристина.

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Які підприємства можуть бронювати своїх працівників

В Україні до служби у війську мобілізовують чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак деякі підприємства мають право бронювати своїх працівників, тим самим відтерміновуючи їхню службу.

Щоб уникнути спроби зловживання цим правом, у лютому 2023 року Мінекономіки затвердило чіткий список критеріїв для підприємств, установ та організацій, що визначають, чи є вони критично важливими для української економіки. Цей перелік вступив у юридичну силу 14 березня.

Основні критерії для підприємств:

Підтримка та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабміну чи Мінекономіки. Проведення державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки.. Отримання фінансової державної підтримки (грантів). Виконання робіт чи надання послуг для Мінекономіки на договірних засадах. Проте тільки, якщо договори укладені не менш ніж на пів року. Якщо підприємство перебуває безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення. Підприємство функціонує на території трьох і більше областей України у сфері, формування чи реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки; Підприємство виробляє продукт чи надає послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині й матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або надання послуг, у сфері, яку забезпечує Мінекономіки.

Зверніть увагу! Якщо підприємство підпадає хоча б під один з критеріїв, воно може звернутися до Мінекономіки щодо надання можливості бронювати співробітників.

Рішення про надання статусу підприємства, яке відповідає критеріям має бути викладено письмово. Якщо підприємству відмовляють у наданні статусу, яке відповідає критеріям Мінекономіки, то у відмові повинно бути детально описано причини такої відмови. Отримавши статус підприємства, яке відповідає критеріям, таке підприємство може бронювати військовозобов’язаних працівників,

– пояснила експертка.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, чи можуть заброньовані працівники виїжджати з країни. Відповідь на це запитання дав юрист Владислав Юрчак.