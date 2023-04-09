Есть четкий список компаний, организаций и учреждений, которые могут это сделать. Детальнее о бронировании для предприятий рассказала эксперт Ворожбитова Кристина.

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Какие предприятия могут бронировать своих работников

В Украине в службу в армии мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые предприятия имеют право бронировать своих работников, тем самым откладывая их службу.

Чтобы избежать попытки злоупотребления этим правом, в феврале 2023 года Минэкономики утвердило четкий список критериев для предприятий, учреждений и организаций, определяющих, являются ли они критически важными для украинской экономики. Этот список вступил в юридическую силу 14 марта.

Основные критерии для предприятий:

Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабмина или Минэкономики. Проведение государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики. Получение финансовой государственной поддержки (грантов). Выполнение работ или предоставление услуг для Минэкономики на договорных началах. Однако только если договоры заключены не менее чем на полгода. Если предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы. Предприятие работает на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики; Предприятие производит продукт или предоставляет услуги, обеспечивающие потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции, или оказанию услуг в сфере, которую обеспечивает Минэкономики.

Обратите внимание! Если предприятие подпадает хотя бы под один из критериев, оно может обратиться в Минэкономики о возможности бронирования сотрудников.

Решение о предоставлении статуса предприятия, которое отвечает критериям, должно быть изложено в письменном виде. Если предприятию отказывают в предоставлении статуса, отвечающего критериям Минэкономики, то в отказе должны быть подробно описаны причины такого отказа. Получив статус предприятия, отвечающего критериям, такое предприятие может бронировать военнообязанных работников,

– объяснила эксперт.

К слову, раньше 24 Канал рассказывал, могут ли забронированные работники уезжать из страны. Ответ на этот вопрос дал юрист Владислав Юрчак.