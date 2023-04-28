Критерии компаний для бронирования работников расширили

В Минагрополитики сообщили, что изменились требования к площади обрабатывающих угодий, а соответственно и среднему количеству работников, необходимых для этого. Так что добавились новые КВЭДы.

Критерии для бронирования работников

В Минагрополитики расширили критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период и могут забронировать часть сотрудников.

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Что изменилось

С 18 апреля к предприятиям, имеющим важное значение, также отнесли селекционные компании и поставщиков семян овощных и полевых культур.

Критерии площади обрабатывающих угодий расширены до не менее 500 гектаров вместо 1000 гектаров, а среднее количество застрахованных лиц-работников изменилось с не менее 20 человек до 50.

Добавились новые КВЭДы

Также в перечень включили новые коды классификации виды экономической деятельности (КВЭД):

производство фармпрепаратов и материалов (по ветеринарным препаратам) – 21.20;

деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами – 46.14;

производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработка табака – 28.93.

Справка: бронирование военнообязанных работников – это предоставление временной отсрочки от мобилизации (призова) ключевым работникам предприятия, компании, учреждения или организации.