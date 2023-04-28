Критерии для бронирования работников
В Минагрополитики расширили критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период и могут забронировать часть сотрудников.
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Что изменилось
- С 18 апреля к предприятиям, имеющим важное значение, также отнесли селекционные компании и поставщиков семян овощных и полевых культур.
- Критерии площади обрабатывающих угодий расширены до не менее 500 гектаров вместо 1000 гектаров, а среднее количество застрахованных лиц-работников изменилось с не менее 20 человек до 50.
Добавились новые КВЭДы
Также в перечень включили новые коды классификации виды экономической деятельности (КВЭД):
- производство фармпрепаратов и материалов (по ветеринарным препаратам) – 21.20;
- деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами – 46.14;
- производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработка табака – 28.93.