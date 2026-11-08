Бізнесу доведеться шукати заміну працівникам: як нові правила бронювання можуть змінити ринок

Можливі зміни до правил бронювання працівників можуть вплинути на ситуацію з кадрами в Україні. Якщо для окремих галузей частку бронювання зменшать зі 100% до 95%, компаніям доведеться переглядати кадрові пріоритети та шукати заміну частині персоналу.

Як зміни бронювання можуть вплинути на український бізнес

Наразі остаточних рішень щодо нових правил немає, а обговорення окремих положень триває. Тому оцінювати можливі наслідки для ринку праці можна лише з огляду на попередньо озвучені пропозиції.

Спеціалісти з OLX Робота наголосили 24 Каналу: найбільший вплив такі зміни можуть мати не на загальну кількість зайнятих в Україні, а на структуру персоналу в окремих галузях.

Зокрема, якщо частку бронювання працівників оборонно-промислового комплексу та енергетики зменшать зі 100% до 95%, підприємствам доведеться ретельніше визначати, які саме фахівці є критично важливими для роботи.

У такому разі інженери й технологи можуть залишатися серед пріоритетних працівників, тоді як для допоміжного персоналу кадрові ризики зростатимуть. Йдеться, зокрема, про працівників логістики, адміністративного напрямку та обслуговування.

Важливо! Для компаній це може означати необхідність переглянути розподіл обов'язків, шукати резервних працівників або передавати частину функцій на аутсорсинг.

Чи посилиться дефіцит кадрів через нові правила бронювання

Саме по собі можливе скорочення частки бронювання не розв'яже проблему нестачі кваліфікованих працівників. Навпаки, бізнесу може знадобитися швидше знаходити заміну тим співробітникам, які втратять можливість отримати бронювання та будуть мобілізовані.

В OLX Робота звертають увагу, що багато підприємств уже працюють у межах встановлених квот. Тому головним наслідком нових правил може стати не стільки скорочення загальної кількості працівників, скільки необхідність перерозподіляти кадрові ресурси.

За такого сценарію може зрости попит на кандидатів, які не підлягають мобілізації. Для роботодавців це означатиме ще більшу конкуренцію за доступних працівників, особливо на посади, які складно швидко закрити без спеціальної підготовки або досвіду.

Водночас остаточний вплив залежатиме від того, які саме правила затвердять і як їх застосовуватимуть до різних категорій підприємств.

Як зміни бронювання можуть вплинути на працівників

Для людей, які шукають роботу або планують змінити місце працевлаштування, питання бронювання також може стати важливішим.

Як пояснюють в OLX Робота, за описаним підходом статус бронювання пов'язаний із конкретною посадою, а не лише з фактом роботи в певній компанії. Тому зміна посади або перехід до іншого роботодавця може вплинути на можливість зберегти бронювання.

Через це під час розгляду пропозиції про роботу кандидатам варто заздалегідь з'ясовувати, чи має підприємство право бронювати працівників, чи поширюється така можливість на конкретну посаду та які умови діятимуть у разі зміни місця роботи.

Тож, можливі зміни до правил бронювання можуть вплинути не лише на кадрові рішення підприємств, а й на вибір роботи самими українцями. Втім, наскільки відчутними будуть ці наслідки, стане зрозуміло після ухвалення остаточних рішень.

До слова, зараз український бізнес відчуває сильну нестачу працівників різних сфер. Зокрема, фахівці зафіксували у топі з пошуку працівників такі сфери як медицина, автомийки, сфери краси і фітнесу, сфери нерухомості та бухгалтерія. Шукають й фахівців робітничих спеціальностей.