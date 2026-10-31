Кадровий дефіцит в Україні посилюється: яких фахівців найскладніше знайти

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У яких сферах в Україні найбільше бракує працівників

Кадровий дефіцит охопив одразу кілька напрямків української економіки. Як повідомили 24 Каналу в OLX Робота, у вересні 2026 року найменше відгуків на одне оголошення про роботу було в сферах:

медицини та фармацевтики;

СТО й автомийки;

у сфері краси, фітнесу та спорту;

у сфері нерухомості;

в сфері бухгалтерії.

Невеликою також була кількість відгуків на вакансії в охороні та безпеці, сільському й лісовому господарстві, агробізнесі, освіті, готельно-ресторанній сфері, туризмі, виробництві та серед робітничих спеціальностей.

Порівняння з вереснем минулого року показує, що в окремих категоріях кандидатів стало ще менше. Найбільше скоротилася кількість відгуків на одне оголошення:

у сфері нерухомості – на 42,1%;

в IT та комп'ютерах показник знизився на 25%;

у категорії початку кар'єри й студентських вакансій – на 24%;

у медицині та фармацевтиці – на 23,6%.

Також менше відгуків отримують роботодавці у виробництві та робітничих спеціальностях – на 19,3%, а в охороні й безпеці – на 10,1%.

Зазначимо! Низька кількість відгуків не означає автоматично, що в усіх цих сферах однаково скоротилася кількість працівників. Однак цей показник демонструє, наскільки складно роботодавцям зацікавити кандидатів і знайти людину на відкриту вакансію.

Також про масштаб проблеми свідчать результати спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації, яке проводили у травні – червні 2026 року.

Відтак, найбільше бракує працівників:

фізичної праці – про це повідомили 73% роботодавців. Йдеться, зокрема, про касирів, кухарів, водіїв і робітників;

ще 39% компаній відчувають нестачу спеціалістів середньої ланки;

15% – фахівців вищого рівня,

6% – керівного персоналу.

Важливим чинником кадрової кризи залишається мобілізація. 69% роботодавців назвали її першочерговою причиною нестачі працівників.

Кого роботодавці готові наймати замість досвідчених фахівців

Коли знайти кандидата з потрібною освітою та досвідом стає складніше, бізнес змушений розширювати коло пошуку. Компанії вже готові розглядати людей, яких раніше могли не брати на роботу через відсутність практичних навичок. Відтак:

50% опитаних роботодавців готові наймати працівників без досвіду роботи. Це означає, що для кожної другої компанії відсутність попереднього досвіду не обов'язково є перешкодою для працевлаштування;

Ще 37% роботодавців готові брати молодь віком до 25 років за умови подальшого навчання. Таким чином, компанії розглядають молодих кандидатів не лише як тимчасове підсилення команди, а й як потенційних працівників, яких можна підготувати під власні потреби;

30% роботодавців готова наймати людей пенсійного віку. Це може розширити можливості працевлаштування для старших кандидатів, які мають професійний досвід, але раніше могли стикатися з віковими обмеженнями під час пошуку роботи;

Також бізнес розглядає залучення людей з інвалідністю та іноземців. Про варіанти серед рішень для подолання кадрової нестачі говорять 8% роботодавців.

Як роботодавці змінюють умови роботи

Щоб зацікавити кандидатів, компаніям доводиться конкурувати не лише зарплатами. Частина бізнесу готова пропонувати додаткові переваги, переглядати умови праці та робити вакансії привабливішими для людей із різним досвідом. Зокрема:

31% опитаних роботодавців планують збільшувати мотиваційний пакет – тобто пропонувати працівникам додаткові переваги, окрім основної зарплати;

28% готові підвищувати оплату праці, щоб залучити нових кандидатів;

підвищення зарплат готові розглядати 28% опитаних роботодавців.

Тобто кадровий дефіцит не обов'язково призводить до автоматичного зростання оплати в усіх компаніях.

Важливо! Ці показники свідчать, що бізнес шукає різні способи втримати працівників і зацікавити нових. Для одних компаній рішенням стає навчання новачків, для інших – розширення кола кандидатів або покращення умов роботи.

Чи стане перенавчання новою нормою для українського бізнесу

Готовність наймати людей без досвіду та молодь із подальшим навчанням змінює підхід компаній до пошуку персоналу. Якщо раніше роботодавець міг орієнтуватися передусім на готового фахівця, то тепер дедалі важливішою стає можливість підготувати працівника самостійно.

Для бізнесу це не завжди швидке рішення, адже новачка потрібно навчити, адаптувати до робочих процесів і допомогти здобути практичні навички. Проте за умов нестачі кандидатів такий підхід дає змогу не обмежуватися пошуком людей із досвідом.

Кадровий дефіцит також відкриває можливості для тих, хто хоче змінити професію або повернутися на ринок праці після тривалої перерви. Люди без досвіду, молодь, кандидати старшого віку та люди з інвалідністю можуть отримати більше шансів на працевлаштування, якщо роботодавці справді переглядатимуть вимоги до персоналу.

До слова, за прогнозом дослідників, до 2030 року кількість працівників в Україні може скоротитись ще на мільйон. Повернення людей з-за кордону, залучення ветеранів чи навіть працевлаштування людей старшого віку не зможуть кардинально змінити ситуацію.