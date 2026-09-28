Бронь рятує бізнес: у яких галузях найбільша частка бронювань і чому

Бронювання військовозобов'язаних працівників стало для українського бізнесу не лише інструментом збереження кадрів, а й фактором, який впливає на офіційне працевлаштування та зарплати. Відомо, що найбільша частка заброньованих припадає на переробну промисловість.

Як бронювання впливає на бізнес в Україні

Для підприємств можливість бронювати працівників фактично стала одним із механізмів утримання людей на офіційній роботі, пише Forbes Україна.

За оцінкою міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, працівники продовжують працювати, отримувати офіційні зарплати та сплачувати податки.

Бачимо позитивний ефект від бронювання. Воно утримує людей на офіційних робочих місцях, де вони працюють на економіку та сплачують податки,

– наголосив Кравченко.

Для бізнесу це особливо важливо в умовах дефіциту кадрів. Збереження працівника дозволяє підприємству продовжувати виробництво, логістику, продажі або інші операційні процеси без необхідності терміново шукати заміну.

У яких галузях найбільше заброньованих

Станом на кінець вересня в Україні заброньовано близько 1,4 мільйона людей. За словами Кравченка, кількість заброньованих продовжує зростати. Водночас влітку під час перегляду статусу критично важливих підприємств близько 15% компаній його не підтвердили.

Найбільша частка заброньованих припадає на переробну промисловість – близько 20% від загальної кількості. Далі йдуть:

транспорт і логістика – 12%;

торгівля – 10%;

енергетика – 9%;

сільське господарство – 8%.

Такий розподіл пояснюється не лише важливістю окремих галузей для економіки. За словами Кравченка, на кількість бронювань впливають масштаби економічно активного бізнесу в конкретній сфері, розташування підприємств і близькість до територій бойових дій.

Зарплати на критичних підприємствах зросли

Окремо міністр звернув увагу на зарплатний критерій для бронювання. За два роки середня зарплата на критично важливих підприємствах збільшилася з 14 200 гривень до 26 000 гривень, тобто показник зріс майже вдвічі.

За словами Кравченка, підвищення офіційних зарплат дало додатковий ефект для державних фінансів. Загалом бюджет отримав понад 157 мільярдів гривень, зокрема значні надходження до Пенсійного фонду.

До слова, у 2027 році бізнесу може знадобитися платити заброньованим працівникам більше, ніж зараз.

У проєкті держбюджету на 2027 рік уряд запропонував встановити мінімальну зарплату з 1 січня на рівні 9 546 гривень. Документ зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня та наразі перебуває на розгляді. Якщо цю суму затвердять, розрахунок зарплатні для бронювання буде таким: 9 546 × 3 = 28 638 гривень.

У 2026 році цей поріг становить 25 941 гривня. Таким чином, потенційна різниця становитиме 2 697 гривень на місяць, або приблизно 10,4%.