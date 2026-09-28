Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, ВЛК оцінює стан здоров'я військовозобов'язаного та його придатність до військової служби відповідно до висновку. Цей етап є важливим етапом мобілізаційних заходів.

Хто має пройти ВЛК

Проходження ВЛК для оформлення відстрочки чи бронювання не обов'язкове, повідомили військові.

Водночас окремі категорії громадян можуть бути направлені на медичний огляд відповідно до вимог законодавства,

– додали у ТЦК.

Зазначається, що направлення на медогляд видають ТЦК та СП, центри рекрутингу або командири військових частин. Крім того, військовозобов'язані мають можливість сформувати електронне направлення самостійно через Резерв+.

Обов'язковому проходженню ВЛК підлягають громадяни, які вже отримали відповідне направлення, а також:

громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" та підлягають повторному огляду;

кандидати на проходження військової служби за контрактом;

військовослужбовці, зокрема після поранень, лікування або за потреби перегляду стану здоров'я.

Нагадаємо, помилки в реєстрі "Оберіг" можна виправити без відвідування ТЦК, через Резерв+. Для цього потрібно відкрити меню, обрати розділ "Виправити дані онлайн" та підтвердити запит. Адвокатка пояснила, що робити, якщо виправити неточності не вдається.