Як виправити помилки у реєстрі "Оберіг"

Але чи слід для цього йти до ТЦК та СП, розповіла адвокатка Крістіна Захарова.

Як зазначила експертка, помилки в реєстрі "Оберіг" можна виправити дистанційно. Для цього достатньо скористатися додатком Резерв+.

Алгоритм дій такий:

зайти у меню;

вибрати розділ "Виправити дані онлайн;

підтвердити запит.

Якщо система не знаходить інформацію, вона автоматично сформує звернення, а після перевірки ви отримаєте сповіщення про оновлення даних,

– пояснила адвокатка.

Однак можуть виникнути ситуації, коли виправити інформацію через додаток не вдається або потрібно уточнити складніші моменти. За цих обставин варто звернутися до сервісного центру застосунку Резерв+.

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Спеціалісти допоможуть розв’язати проблему, навіть якщо знадобиться додаткова перевірка чи підтвердження документів. Процес коригування може тривати певний час, особливо якщо помилка пов’язана з неточностями у державних реєстрах,

– уточнила Захарова.

Нагадаємо, що уточнення або виправлення інформації в "реєстрі Оберіг" можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Актуалізація даних здійснюється або в автоматичному режимі, або вручну уповноваженими на це працівниками.