Как исправить ошибки в реестре "Оберег"

Но нужно ли для этого обращаться в ТЦК и СП, рассказала адвокат Кристина Захарова.

Как отметила эксперт, ошибки в реестре "Оберег" можно исправить удаленно. Для этого достаточно воспользоваться приложением "Резерв+".

Алгоритм действий следующий:

зайти в меню;

выбрать раздел "Исправить данные онлайн";

подтвердить запрос.

Если система не находит информацию, она автоматически сформирует запрос, а после проверки вы получите уведомление об обновлении данных,

– пояснила адвокат.

Однако могут возникнуть ситуации, когда исправить информацию через приложение не удается или требуется уточнить более сложные моменты. В таких случаях стоит обратиться в сервисный центр приложения "Резерв+".

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Специалисты помогут решить проблему, даже если понадобится дополнительная проверка или подтверждение документов. Процесс корректировки может занять некоторое время, особенно если ошибка связана с неточностями в государственных реестрах,

– уточнила Захарова.

Напомним, что уточнение или исправление информации в "реестре Оберег" возможно в автоматическом режиме или по обращению лица. Актуализация данных осуществляется либо в автоматическом режиме, либо вручную уполномоченными на это сотрудниками.