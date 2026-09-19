Чому попри відстрочку військовозобов'язаний досі перебуває "у розшуку"

До юристів звернувся чоловік, якого без його відома знову поставили на облік. Пізніше ТЦК звернувся до поліції для розшуку військовозобов'язаного. З часом чоловік зміг оформити відстрочку через догляд за матір'ю, яка має інвалідність. Однак після її отримання він виявив прикру знахідку: так званий "розшук" нікуди не зник. Фахівці на порталі "Юристи.UA" зауважили, що цей статус у системі потребує окремого врегулювання.

Проблема полягає в тому, що оформлення відстрочки чи інші зміни в облікових даних не скасовують факт вчинення правопорушення мобілізаційного законодавства, тому уникнути накладення штрафу неможливо в більшості випадків неможливо.

Юрист Сергій Богун зазначив, що в такому випадку людина може зробити певні кроки, щоб центр комплектування скасував звернення до поліції. Першочергово варто подати заяву на ім'я керівника свого ТЦК, вказавши про перебування на обліку й факт отримання відстрочки. Обов'язково потрібно додати копію документа про звільнення від мобілізації. При цьому в прохальній частині необхідно вимагати відкликання звернення до Нацполіції та внесення оновленої інформації в реєстр "Оберіг".

Документ варто подавати через канцелярію ТЦК з отриманням відмітки на своєму примірнику, або надсилати поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Паралельно необхідно врегулювати питання щодо нібито неприбуття за колишньою повісткою. Звернення до поліції формується для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтями 210 або 210-1 КУпАП,

– зазначив Сергій Богун.

Крім того, правник каже: у випадку неналежного вручення повістки (не під особистий підпис, чи рекомендованим листом) можна відправити повідомлення до центру комплектування. Уже після закриття справи про адмінправопорушення або врегулювання питання штрафу ТЦК червона позначка в Резерв+ має зникнути.

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Які дані важливо вказувати в заяві

Адвокат Вячеслав Кирда уточнив, що саме варто писати в заяві до ТЦК. Основними даними є дата, час і спосіб вручення повістки, за якою заявник нібито не з'явився. Додатково подається її копія та докази належного вручення. Серед іншого, прописується точна дата виявлення правопорушення, його кваліфікація, номер і поточний стан адміністративного провадження.

Експерт радить не розпочинати провадження, а якщо воно вже розпочате, то закрити його можна після закінченням строку накладення адміністративного стягнення. За чинним законодавством, цей строк складає три місяці з дня виявленого порушення.

Чи допоможе сплата штрафу

Юрист Владислав Дерій зазначив, що навіть коли людина погоджується добровільно сплатити штраф, статус "розшуку" з неї автоматично не знімуть.

Цей статус у застосунку підтягується з бази "Оберіг", а фактичний розшук здійснює Нацполіція на підставі письмового звернення ТЦК. Щоб статус зник, ТЦК має вручну направить повідомлення до поліції про відкликання запиту на ваше адміністративне затримання,

– уточнив Дерій.

За його словами, "розшук" може зникнути або ж одразу після сплати штрафу й подання заявки, або через декілька тижнів.

При цьому юрист зазначив, що військовозобов'язаному не варто розраховувати, що штраф більше не надішлють. За потреби людина все одно має з'явитися до ТЦК, пройти ВЛК та оформити документи. Одразу після сплати ТЦК може виписати нову повістку.

Нагадаємо, повістку може отримати будь-хто з військовозобов'язаних, навіть ті, хто має відстрочку чи бронювання.

Громадяни мають пам'ятати, що сповіщення про штраф у Резерв+ – це лише початок процедури, тому людина сама має право визначати, чи хоче вона платити саме через застосунок.