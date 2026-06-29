Чи обов'язково позначка в Резерв+ про порушення означає штраф?

ТЦК можуть надсилати в Резерв+ сповіщення про виявлене порушення й пропонують заплатити штраф зі знижкою 50%. Як каже адвокатка Дар'я Тарасенко, часто це лише пропозиція.

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Експертка наголосила, що реагуючи на заклик одразу сплатити штраф, людина відповідає очікуванням службовців. Завдяки активним діям військовозобов'язаний фактично визнає порушення. Це дає ТЦК змогу запустити процедуру й отримати сплату штрафу не в повному обсязі.

Людині пропонують сплатити 8 500 гривень.

Адвокатка наголосила – повідомлення в Резерв+ не означає наявність штрафу. Усе через те, що в цей момент ще не існує постанови про притягнення до кримінальної відповідальності. А коли військовозобов'язаний подає заявку й погоджується на сплату штрафу.

При цьому таке сповіщення формує програма й ми часто бачимо, що в кожному конкретному випадку дуже часто або порушення в принципі немає, або сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності,

– уточнила Дар'я Тарасенко.

Експертка також додає, що навіть сплата штрафу не гарантує, що відмітка про порушення та розшук зникне.

Тож людина сама має право визначати, чи хоче вона платити штраф через Резерв+. Варто пам'ятати, що сповіщення про штраф – це лише початок процедури притягнення до відповідальності.

Штрафи за порушення військового обліку у 2026 році

За порушення правил військового обліку військовозобов'язаним загрожує адміністративний штраф. Після винесення постанови його необхідно сплатити у встановлений законом строк, інакше документ можуть передати на примусове виконання до органів державної виконавчої служби. Також закон дозволяє добровільно сплатити штраф у передбаченому порядку, якщо людина не оскаржує рішення.

Постанову про накладення штрафу від ТЦК можна оскаржити, якщо під час її винесення були порушені вимоги законодавства або людина вважає покарання необґрунтованим.

Дізнатися про наявність розшуку ТЦК можна через застосунок Резерв+, де відображається актуальний військово-обліковий статус. Якщо в застосунку зазначено, що особу оголошено в розшук, юристи радять звернутися до ТЦК для з'ясування підстав або оскаржити рішення, якщо воно є помилковим чи незаконним.