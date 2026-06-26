Про це представник оборонної сфери розповів NV.

Дивіться також Чоловіка з інвалідністю визнали придатним, а він відмовився служити: суд виніс вирок

За інформацією джерела, обізнаного з підготовкою змін, цей етап планують ухвалити та запустити в липні. Він охоплюватиме роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також організацію мобілізаційних процесів.

Задум в тому, щоб діяти швидко, бо тільки тоді це матиме результат,

– зазначив співрозмовник.

Також він повідомляє, що відомство планувало запустити перший етап трансформації Сил оборони, що стосується контрактів, виплат і відстрочок, на початку червня, однак через затримки з пошуком стартового фінансування його перенесли на середину місяця.

Тоді як другий, "мобілізаційний" етап планували розпочати на початку липня, але його також можуть відтермінувати.

Трансформація Сил оборони: головне

Міністерство оборони України оголосило масштабну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби.

Міноборони розробило три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

Для всіх контрактів також передбачені надбавки, зокрема 100 тисяч гривень за взятого в полон ворога та 15 тисяч гривень за знищеного противника в бою. Новобранці отримуватимуть 27 – 33 тисяч гривень стартової виплати, а також щорічну допомогу на оздоровлення від 20 тисяч гривень.

Також Міноборони запроваджує систему винагород для військових, які розробляють нові технології та рішення для фронту.