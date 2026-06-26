Об этом представитель оборонной сферы рассказал NV.

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По информации источника, знакомого с подготовкой изменений, этот этап планируют утвердить и запустить в июле. Он будет охватывать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также организацию мобилизационных процессов.

Идея в том, чтобы действовать быстро, потому что только тогда это даст результат,

– отметил собеседник.

Также он сообщает, что ведомство планировало запустить первый этап трансформации Сил обороны, касающийся контрактов, выплат и отсрочек, в начале июня, однако из-за задержек с поиском стартового финансирования его перенесли на середину месяца.

В то время как второй, "мобилизационный", этап планировалось начать в начале июля, но его также могут отложить.

Трансформация Сил обороны: главное

Министерство обороны Украины объявило о масштабной трансформации военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками, увеличенные выплаты и гарантии отсрочки после завершения службы.

Минобороны разработало три типа контрактов – пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

Для всех контрактов также предусмотрены надбавки, в частности 100 тысяч гривен за взятого в плен врага и 15 тысяч гривен за уничтоженного противника в бою. Новобранцы будут получать 27–33 тысяч гривен стартовой выплаты, а также ежегодную помощь на оздоровление в размере от 20 тысяч гривен.

Также Минобороны вводит систему вознаграждений для военных, разрабатывающих новые технологии и решения для фронта.