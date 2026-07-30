Нова позначка в Резерв+

Раніше громадяни, яких ТЦК не зміг викликати для уточнення даних, отримували позначку "Ви в розшуку". Але територіальний центр не може проводити такі дії. Повноваження на розшук підозрюваного в правопорушенні мають лише представники Національної поліції. Про це розповів адвокат Олег Паньчак.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що до правоохоронців має звернутися керівник ТЦК і СП й просить провести адміністративне затримання особи, яка порушила військовий облік.

Адвокат пояснив, що з юридичного погляду повідомлення про "розшук ТЦК" – неправомірне, а от про передачу інформації до Нацполіції – цілком правильне.

Такого поняття як "розшук ТЦК" немає. І якщо ви порушуєте правила військового обліку й у вас з'явилася така відмітка, то це юридично правильно. Цю відмітку можна прибрати або оплатою штрафу, або оскаржуючи дане порушення,

– зазначив Олег Паньчак.



В Резерв+ тепер немає статусу "У розшуку" / Скриншот

Військовозобов'язаним варто розрізняти юридичні повноваження органів та не сприймати будь-які повідомлення про "розшук" як офіційне рішення правоохоронців. Саме розуміння права й процедури допоможе уникнути зайвої паніки та своєчасно захистити свої інтереси.

Нагадаємо, людина може перевірити, чи розшукує її поліція через порушення правил військового обліку, безпосередньо в додатку. Також з'ясувати підстави можна, звернувшись до ТЦК або подавши адвокатський запит.

Підставою для "розшуку" найчастіше стають неявка за повісткою, неоновлення військово-облікових даних, непроходження військово-лікарської комісії або інші порушення вимог законодавства.

Юристи радять не ігнорувати проблему. Насамперед потрібно встановити причину появи статусу, отримати відповідні документи та з'ясувати, чи не сталася технічна помилка. Якщо порушення дійсно було, його можна врегулювати – наприклад, сплатити адміністративний штраф або виконати вимоги військового обліку.