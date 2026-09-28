Как бронирование влияет на бизнес в Украине

Для предприятий возможность бронирования работников фактически стала одним из механизмов удержания людей на официальной работе, пишет Forbes Украина.

По оценке министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, работники продолжают трудиться, получать официальные зарплаты и платить налоги.

Мы видим положительный эффект от бронирования. Оно удерживает людей на официальных рабочих местах, где они работают на экономику и платят налоги,

– подчеркнул Кравченко.

Для бизнеса это особенно важно в условиях дефицита кадров. Сохранение работника позволяет предприятию продолжать производство, логистику, продажи или другие операционные процессы без необходимости срочно искать замену.

В каких отраслях больше всего бронированных

По состоянию на конец сентября в Украине бронировано около 1,4 миллиона человек. По словам Кравченко, количество бронированных продолжает расти. В то же время летом во время пересмотра статуса критически важных предприятий около 15% компаний его не подтвердили.

Наибольшая доля предприятий, подвергшихся бронированию, приходится на перерабатывающую промышленность – около 20 % от общего количества. Далее следуют:

транспорт и логистика – 12%;

торговля – 10%;

энергетика – 9%;

сельское хозяйство – 8%.

Такое распределение объясняется не только важностью отдельных отраслей для экономики. По словам Кравченко, на количество бронирований влияют масштабы экономически активного бизнеса в конкретной сфере, расположение предприятий и близость к территориям боевых действий.

Зарплаты на критически важных предприятиях выросли

Отдельно министр обратил внимание на критерий заработной платы для бронирования. За два года средняя зарплата на критически важных предприятиях увеличилась с 14 200 гривен до 26 000 гривен, то есть показатель вырос почти вдвое.

По словам Кравченко, повышение официальных зарплат дало дополнительный эффект для государственных финансов. В целом бюджет получил более 157 миллиардов гривен, в частности значительные поступления в Пенсионный фонд.

К слову, в 2027 году бизнесу, возможно, придется платить забронированным работникам больше, чем сейчас.

В проекте госбюджета на 2027 год правительство предложило установить минимальную зарплату с 1 января на уровне 9 546 гривен. Документ зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября и в настоящее время находится на рассмотрении. Если эту сумму утвердят, расчет зарплаты для бронирования будет следующим: 9 546 × 3 = 28 638 гривен.

В 2026 году этот порог составляет 25 941 гривна. Таким образом, потенциальная разница составит 2 697 гривен в месяц, или примерно 10,4%.