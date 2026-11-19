Представники українського бізнесу обговорили з владою проблеми, які ускладнюють роботу підприємств під час війни. Зустріч відбулася в межах чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України.

Які зміни для бізнесу готують в Україні

Дефіцит працівників, складні вимоги до облаштування укриттів і недостатнє страхування від воєнних ризиків залишаються серед головних проблем українських підприємств. Тому влада вирішила опрацювати зміни до правил і нові механізми фінансової підтримки бізнесу, повідомив міністр економіки Олександр Кравченко.

Бронювання від мобілізації

Однією з головних тем стало бронювання працівників. Через дефіцит кадрів підприємствам потрібні зрозуміліші правила, які дозволять зберігати критично важливих фахівців і планувати роботу. Влада працює над спрощенням підтвердження критичності через Координаційний центр та усуненням технічних проблем із бронюванням через Дію.

Також пропозиції бізнесу щодо вдосконалення механізму планують опрацювати разом із Міноборони та Мінцифри.

Укриття

Ще одне питання – облаштування укриттів. Підприємці скаржаться на високу вартість захисних споруд, складні погодження та обмеження роботи під час повітряних тривог. Уряд готує оновлені правила, які мають представити найближчим часом. Зокрема, планують переглянути вимоги до укриттів, спростити процедури їх облаштування та знайти механізми фінансування.

Страхування воєнних ризиків

Окремо обговорили створення Фонду першого збитку для страхування воєнних ризиків. Наразі державною програмою компенсації збитків і вартості страхування охоплено понад 450 компаній, а загальний обсяг потенційного покриття перевищує 9 мільярдів гривень. Водночас потреби бізнесу значно більші.

Для запуску нового фонду планують залучити 1 мільярд доларів державного фінансування та ще 2 – 3 мільярди від міжнародних партнерів.

CBAM та експортні квоти

Також підприємці порушили питання європейського механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM та експортних квот, які створюють додатковий тиск на українську промисловість, особливо металургію. Україна продовжує переговори з Єврокомісією щодо спеціального підходу до застосування CBAM та розширення можливостей безмитного експорту української сталі.

Нагадаємо, що наразі 90% державних органів та всі ОВА вже переглянули критерії критичності, погодивши їх із Координаційним центром. Після реєстрації нормативних актів у Мін'юсті компанії, чиї попередні підстави визнали недійсними, втратять статус критичності й муситимуть негайно подавати нові документи за оновленими нормами.

Для тих роботодавців, чиї вимоги не зазнали змін, діє стандартне правило звернення за два-три місяці до завершення чинного дозволу. Щоб уникнути раптової втрати фахівців на виробництвах під час бюрократичної паузи, Кабмін підготував рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання від мобілізації, яке спливає у листопаді чи грудні 2026 року, до 1 лютого 2027 року.



