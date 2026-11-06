Бізнесу обіцяли відтермінування щодо укриттів, але є нюанс: що треба зробити вже зараз

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Чи справді Кабмін продовжив строк облаштування укриттів?

Бізнесу нібито планували надати більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка й керівна партнерка АО "Competence" Марина Суткович.

Також пропонують:

дозволити використовувати мобільні укриття;

встановити вимоги до безпечних просторів залежно від кількості працівників і відвідувачів;

передбачити можливість користуватися укриттями за межами підприємства, якщо вони мають достатню місткість;

зобов'язати підприємства інформувати людей про розташування доступних укриттів.

Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття– сказав прем'єр-міністр.

Однак заява про наміри змінити правила ще не означає, що уряд уже офіційно продовжив перехідний період для підприємців.

Чому в новинах з'явилася дата 4 березня 2027 року?

Після повідомлення Сергія Корецького частина медіа написала про продовження строку облаштування укриттів до 4 березня 2027 року. Через це у підприємців могло скластися враження, що до цієї дати можна не поспішати з виконанням вимог. Проте насправді прем’єр-міністр наголошував на іншому.

До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. За результатами ухвалимо подальші рішення– йшлося в заяві.

Тобто 4 березня – це дата, до якої військові адміністрації мають зібрати інформацію про виконання вимог. Вона не є прямо встановленим новим строком для облаштування укриттів.

У заяві також не уточнюється, на який саме період пропонують відтермінувати виконання постанови № 1092. Натомість зазначено, що подальші рішення уряд ухвалюватиме після отримання інформації від військових адміністрацій.

Який строк діє для бізнесу зараз?

Експертка вважає, що наразі підприємці повинні керуватися чинною редакцією постанови:

Вона передбачає тримісячний перехідний період, протягом якого суб'єкти господарювання можуть продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози без укриття за погодженням із трудовим колективом. Цей період завершується 4 грудня 2026 року.

Тому підприємцям не варто сприймати 4 березня 2027 року як гарантоване продовження строку. Поки відповідних змін до постанови немає, орієнтуватися потрібно на чинну дату.

Марина Суткович Адвокатка, керівна партнерка АО "Competence" Станом на 3 листопада 2026 року оприлюдненого нормативного акта, який би продовжив тримісячний перехідний період, немає. Мінекономіки у повідомленні від 29 жовтня зазначило, що збирає пропозиції підприємств та бізнес-асоціацій для напрацювання й ухвалення змін до постанови № 1092.

Що бізнесу потрібно зробити до 4 грудня?

Підприємцям, які планують продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги, варто заздалегідь з'ясувати, де працівники та відвідувачі зможуть перебувати в разі небезпеки.

При цьому будувати власне укриття необов'язково. Спочатку можна перевірити, чи є поблизу доступні захисні споруди, якими зможе користуватися бізнес.

Для цього варто звернутися до районної державної адміністрації та отримати інформацію про найближчі укриття. Постанова КМУ № 138 визначає такі радіуси пішохідної доступності:

300 метрів – для багатоповерхової забудови; 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови до п'яти поверхів.

Однак самої наявності укриття на карті недостатньо. Підприємцям потрібно перевірити:

чи можна фактично потрапити до нього під час повітряної тривоги;

чи вистачить місткості для працівників і відвідувачів;

чи перебуває споруда в належному стані та чи готова до використання.

Якщо доступного укриття поблизу немає, бізнесу доведеться розглянути облаштування безпечного простору.

Чому орендарям може бути складно облаштувати безпечний простір?

За підпунктом 2 пункту 1 постанови № 1092, безпечний простір – це найбільш захищені зони у визначених балансоутримувачами приміщеннях, будівлях чи спорудах. Їхні захисні характеристики мають бути обґрунтовані розрахунками з урахуванням показника максимального надлишкового тиску вибуху.

Водночас саме балансоутримувач має проводити відповідні розрахунки та визначати найбільш захищені зони. І тут виникає проблема для підприємців, які орендують приміщення.

Наприклад, салон краси або невеликий офіс можуть розташовуватися на першому поверсі житлового будинку. Орендар не управляє всією будівлею, не має доступу до її технічної документації та не може самостійно визначити, які конструкції забезпечують належний рівень захисту. Тобто виконання вимог постанови фактично залежить від дій балансоутримувача.

Проте, як звертає увагу Марина Суткович, документ не дає чітких відповідей на низку практичних питань. Зокрема, постанова:

не встановлює строку, протягом якого балансоутримувач повинен провести необхідні розрахунки; не визначає механізму взаємодії між балансоутримувачем та орендарем; не встановлює порядку фінансування таких робіт; не передбачає наслідків бездіяльності балансоутримувача.

Марина Суткович Адвокатка, керівна партнерка АО "Competence" На практиці це може призвести до ситуації, коли бізнес буде в заручниках у балансоутримувача, який відмовляється вчиняти заходи для визначення захищених зон, або який не має фінансування для оплати технічних розрахунків цих захищених зон. На практиці це все буде перекладатись на орендарів приміщень, якщо вони хочуть продовжувати роботу.

Таким чином, підприємцям встановили строк для виконання вимог, але не визначили достатньо чіткого механізму для ситуацій, коли необхідні дії залежать від інших осіб. Через це облаштування безпечних зон для частини орендарів може виявитися складним або навіть неможливим.