На тлі посилення російських обстрілів столиці розширення мережі укриттів має стати одним із пріоритетів районних адміністрацій. Про це Кличко заявив під час колегії Київської міської державної адміністрації.

"Наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, – збільшення кількості та належне облаштування сховищ. Глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки", – наголосив мер.

На укриття спрямували близько 7 мільярдів гривень

За словами Кличка, нині в Києві є майже 4400 укриттів різних типів і форм власності. Упродовж 2022 – 2026 років місто спрямувало близько 7 мільярдів гривень на будівництво, ремонт та облаштування сховищ. Водночас районні адміністрації використали не всі виділені кошти.

Мер також нагадав, що голови РДА несуть персональну відповідальність перед мешканцями районів.

Наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, – збільшення кількості та належне облаштування сховищ,

– підкреслив Віталій Кличко.

Окремо на колегії обговорили встановлення мобільних укриттів. За словами мера, торік райони отримали фінансування на ці потреби, однак споруд не встановили, а кошти повернули до міського бюджету. У 2026 році, стверджує Кличко, районні адміністрації не зверталися із запитами на фінансування таких робіт.

Він додав, що через цю ситуацію місту довелося знаходити можливості й розв'язувати питання без участі районів. Зокрема, першу партію – 14 мобільних укриттів – найближчим часом встановить "Київпастранс" на зупинках громадського транспорту.

Перше мобільне укриття встановили коштом меценатів

Віталій Кличко звернувся до бізнесу із закликом долучитися до фінансування укриттів. За його словами, перше сховище, встановлене коштом меценатів, напередодні з’явилося на Берестейському проспекті біля зупинки кількох тролейбусних маршрутів "Парк Івана Багряного".

Водночас мер закликав голів районів не усуватися від облаштування мобільних укриттів і попередив про можливе оприлюднення прізвищ посадовців, які не працюватимуть над цим питанням.

Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж! І конкретні прізвища "діячів" оприлюднюватиму для киян, мешканців районів, де очільники не працюватимуть над встановленням укриттів,

– наголосив мер Києва.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за останні півтора місяця інтенсивність російських ударів по енергетичних об’єктах Києва зросла вчетверо.