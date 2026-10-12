Олександр Харченко – директор Центру дослідження енергетики – наголосив, що Росія завдає чітких цілеспрямованих масованих ударів по Київському енергетичному вузлу. Звісно, обстріли відбувалися і влітку. Проте упродовж останніх шести тижнів, за словами експерта, ситуація загострилася.
Ворог активізував обстріли енергооб'єктів Києва
Характеризуючи останні удари ворога, Харченко зауважив: умовно зі 150 ударів на місяць влітку 15 здійснювалися по енергооб'єктах Києва, тим часом зараз кількість зросла до 60. Значну частину з цих ударів ворог завдав балістичними ракетами.
Директор Центру дослідження енергетики зазначив: російським окупантам не вдалося досягнути успіху, на який вони розраховували. Водночас наразі втрачено кілька важливих можливостей подавати електрику до української столиці. Крім того, окупанти продовжують бити у певні вузлові точки, важливі для розподілення електроенергії, безпосередньо на території Києва.
Харченко відповів, що ускладнює підготовку до зими
Харченко також розповів, що наразі ускладнює підготовку до зими не лише в Києві, а й в інших містах. Мовиться про дії уряду, який заблокував кошти місцевих громад на рахунках Держказначейства.
Зараз через нестачу фінансів заблоковані розрахунки, в тому числі за те обладнання, яке мало б зараз їхати і в Київ, і в інші міста для того, щоби завершити підготовку до опалювального сезону,
– наголосив директор Центру дослідження енергетики.
За його словами, є багато ситуацій, коли обладнання оплачене вже на 70%. Водночас навіть його не можуть закрити й розпочати встановлення.
"Я знаю, що всі міські голови зараз бігають по стелі в Кабміні, намагаючись розблокувати хоча б якісь виплати", – додав Харченко.
Також як велику проблему він виділив дефіцит кваліфікованих кадрів, адже людей бракує буквально на кожній ділянці.
Раніше стало відомо, що уряд, а також Державна казначейська служба призупинили виплати та проведення платежів місцевим громадам. Оксана Продан – радниця голови Асоціації міст України – наголосила, що це відчутно впливає на підготовку до опалювального сезону.