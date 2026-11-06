Бизнесу обещали отсрочку по вопросу укрытий, но есть нюанс: что нужно сделать уже сейчас

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Действительно ли Кабмин продлил срок обустройства укрытий?

Бизнесу якобы планировали предоставить больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и управляющий партнер АО "Competence" Марина Суткович.

Также предлагается:

разрешить использовать мобильные укрытия;

установить требования к безопасным пространствам в зависимости от количества работников и посетителей;

предусмотреть возможность пользоваться укрытиями за пределами предприятия, если они имеют достаточную вместимость;

обязать предприятия информировать людей о расположении доступных укрытий.

Отсрочка не означает отмену требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию– сказал премьер-министр.

Однако заявление о намерении изменить правила еще не означает, что правительство уже официально продлило переходный период для предпринимателей.

Почему в новостях появилась дата 4 марта 2027 года?

После сообщения Сергея Корецкого часть СМИ написала о продлении срока обустройства укрытий до 4 марта 2027 года. Из-за этого у предпринимателей могло сложиться впечатление, что до этой даты можно не спешить с выполнением требований. Однако на самом деле премьер-министр подчеркивал другое

До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований. По результатам примем дальнейшие решения– говорилось в заявлении.

То есть 4 марта – это дата, к которой военные администрации должны собрать информацию о выполнении требований. Она не является прямо установленным новым сроком для обустройства укрытий.

В заявлении также не уточняется, на какой именно период предлагается отложить выполнение постановления № 1092. Зато указано, что дальнейшие решения правительство будет принимать после получения информации от военных администраций.

Какой срок действует для бизнеса сейчас?

Эксперт считает, что на данный момент предприниматели должны руководствоваться действующей редакцией постановления:

Она предусматривает трехмесячный переходный период, в течение которого субъекты хозяйствования могут продолжать работу во время желтого уровня угрозы без укрытия по согласованию с трудовым коллективом. Этот период заканчивается 4 декабря 2026 года.

Поэтому предпринимателям не стоит воспринимать 4 марта 2027 года как гарантированное продление срока. Пока соответствующих изменений в постановление нет, ориентироваться нужно на действующую дату.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер АО "Competence" По состоянию на 3 ноября 2026 года обнародованного нормативного акта, который бы продлил трехмесячный переходный период, нет. Минэкономики в сообщении от 29 октября указало, что собирает предложения предприятий и бизнес-ассоциаций для разработки и принятия изменений в постановление № 1092.

Что нужно сделать бизнесу до 4 декабря?

Предпринимателям, планирующим продолжать работу во время желтого уровня воздушной тревоги, следует заранее выяснить, где сотрудники и посетители смогут находиться в случае опасности.

При этом строить собственное укрытие необязательно. Сначала можно проверить, есть ли поблизости доступные защитные сооружения, которыми сможет воспользоваться бизнес.

Для этого следует обратиться в районную государственную администрацию и получить информацию о ближайших укрытиях. Постановление КМУ № 138 определяет такие радиусы пешеходной доступности:

300 метров – для многоэтажной застройки; 500 метров – для среднеэтажной и малоэтажной застройки до пяти этажей.

Однако одного лишь наличия укрытия на карте недостаточно. Предпринимателям необходимо проверить:

можно ли фактически добраться до него во время воздушной тревоги;

хватит ли вместимости для работников и посетителей;

находится ли сооружение в надлежащем состоянии и готово ли к использованию.

Если доступного укрытия поблизости нет, бизнесу придется рассмотреть возможность обустройства безопасного пространства.

Почему арендаторам может быть сложно обустроить безопасное пространство?

Согласно подпункту 2 пункта 1 постановления № 1092, безопасное пространство – это наиболее защищенные зоны в определенных балансодержателями помещениях, зданиях или сооружениях. Их защитные характеристики должны быть обоснованы расчетами с учетом показателя максимального избыточного давления взрыва.

При этом именно балансодержатель должен проводить соответствующие расчеты и определять наиболее защищенные зоны. И здесь возникает проблема для предпринимателей, арендующих помещения.

Например, салон красоты или небольшой офис могут располагаться на первом этаже жилого дома. Арендатор не управляет всем зданием, не имеет доступа к его технической документации и не может самостоятельно определить, какие конструкции обеспечивают надлежащий уровень защиты. То есть выполнение требований постановления фактически зависит от действий балансодержателя.

Однако, как отмечает Марина Суткович, документ не дает четких ответов на ряд практических вопросов. В частности, постановление:

не устанавливает срок, в течение которого балансодержатель должен провести необходимые расчеты; не определяет механизм взаимодействия между балансодержателем и арендатором; не устанавливает порядок финансирования таких работ; не предусматривает последствий бездействия балансодержателя.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер АО "Competence" На практике это может привести к ситуации, когда бизнес окажется в заложниках у балансодержателя, который отказывается принимать меры по определению защищенных зон или не имеет финансирования для оплаты технических расчетов этих защищенных зон. На практике все это будет ложиться на арендаторов помещений, если они хотят продолжать работу.

Таким образом, предпринимателям установили срок для выполнения требований, но не определили достаточно четкого механизма для ситуаций, когда необходимые действия зависят от других лиц. Из-за этого обустройство безопасных зон для части арендаторов может оказаться сложным или даже невозможным.