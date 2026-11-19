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Какие изменения для бизнеса готовятся в Украине

Дефицит работников, сложные требования к обустройству укрытий и недостаточное страхование от военных рисков остаются среди главных проблем украинских предприятий. Поэтому власти решили разработать изменения в правила и новые механизмы финансовой поддержки бизнеса, сообщил министр экономики Александр Кравченко.

Бронирование от мобилизации

Одной из главных тем стало бронирование работников. Из-за дефицита кадров предприятиям нужны более понятные правила, которые позволят удерживать критически важных специалистов и планировать работу. Власти работают над упрощением подтверждения критичности через Координационный центр и устранением технических проблем с бронированием через приложение "Дія".

Также предложения бизнеса по совершенствованию механизма планируется проработать совместно с Минобороны и Минцифры.

Укрытия

Еще один вопрос – обустройство укрытий. Предприниматели жалуются на высокую стоимость защитных сооружений, сложные согласования и ограничения работы во время воздушных тревог. Правительство готовит обновленные правила, которые должны быть представлены в ближайшее время. В частности, планируется пересмотреть требования к укрытиям, упростить процедуры их обустройства и найти механизмы финансирования.

Страхование военных рисков

Отдельно обсудили создание Фонда первого ущерба для страхования военных рисков. В настоящее время государственной программой компенсации убытков и стоимости страхования охвачено более 450 компаний, а общий объем потенциального покрытия превышает 9 миллиардов гривен. В то же время потребности бизнеса значительно выше.

Для запуска нового фонда планируется привлечь 1 миллиард долларов государственного финансирования и еще 2–3 миллиарда от международных партнеров.

CBAM и экспортные квоты

Также предприниматели подняли вопрос о европейском механизме углеродной корректировки импорта CBAM и экспортных квотах, которые создают дополнительное давление на украинскую промышленность, особенно на металлургию. Украина продолжает переговоры с Еврокомиссией относительно специального подхода к применению CBAM и расширения возможностей беспошлинного экспорта украинской стали.

Напомним, что на данный момент 90% государственных органов и все ОВА уже пересмотрели критерии критичности, согласовав их с Координационным центром. После регистрации нормативных актов в Минюсте компании, чьи предыдущие основания были признаны недействительными, утратят статус критичности и должны будут немедленно подать новые документы в соответствии с обновленными нормами.

Для тех работодателей, чьи требования не претерпели изменений, действует стандартное правило подачи заявления за два-три месяца до истечения срока действия действующего разрешения. Чтобы избежать внезапной потери специалистов на производствах во время бюрократической паузы, Кабмин подготовил решение об автоматическом продлении срока действия бронирования от мобилизации, которое истекает в ноябре или декабре 2026 года, до 1 февраля 2027 года.