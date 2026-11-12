Бронь от мобилизации продлят до февраля 2027 года: что нужно знать работникам

Некоторые предприятия не теряют бронирование до февраля / Фото Depositphotos
Кабинет Министров Украины принял решение продлить сроки перехода на обновленные правила определения предприятий критически важными. Поэтому работники некоторых из них получат автоматическое продление бронирования.
Правительство обновило правила определения критичности предприятий и назначения бронирования
Работа над присвоением статуса критичности предприятиям уже активно ведется. Как стало известно, отраслевые критерии уже успели рассмотреть 90% государственных органов. Они также уже согласованы в недавно созданном Координационном центре. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
Компании, которые имеют или претендуют на статус критически важных, получили четкие этапы, определили ответственных исполнителей и сроки перехода на обновленные правила. В частности, правительственные чиновники сделали все возможное, чтобы критически важные предприятия могли бесперебойно работать, пока в системе продолжаются изменения.
Для обеспечения непрерывности работы критически важных предприятий во время изменений в системе бронирования уже подготовлен проект акта о переходном периоде. Он предусматривает, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре–декабре 2026 года, будет автоматически продлен до 1 февраля 2027 года
К слову, когда все структуры утвердят отраслевые критерии, госорганы и Минюст должны будут в течение 5 рабочих дней провести государственную регистрацию соответствующих актов. Сразу после этого изменения вступят в силу.
Следующим этапом станет пересмотр статусов компаний, имеющих право на бронирование работников. В результате статус "критически важных" будет снят с предприятий, получивших его по уже утратившим силу критериям.
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Однако такой бизнес сможет сразу подать новую заявку на других действующих основаниях
Если у предприятия не изменились критерии, то оно имеет право подать документы в центральный орган исполнительной власти и ОВА. При этом важно, чтобы:
- работодатель предоставил обоснование важности работы предприятия для обороноспособности государства или жизнеобеспечения населения;
- деятельность компании соответствовала одной из 13 определенных критических сфер, без которых функционирование государства невозможно в военное время.
Перечень таких сфер может быть расширен по представлению органов власти. Окончательное решение будет принимать Координационный центр.
Изменения в правилах бронирования
Напомним, в октябре народные депутаты зарегистрировали проект постановления, требуя пересмотра решения Кабмина о бронировании военнообязанных, в частности отмены новых ограничений.
Инициативу поддержали 63 парламентария. Они требуют провести консультации с бизнесом и изменить подход к работе Координационного центра.
Ранее правительство изменило процедуру определения предприятий, критически важных для бронирования военнообязанных работников. По новым правилам критичность предприятий основывается на их вкладе в оборону и жизнедеятельность страны.
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