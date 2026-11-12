Бронь от мобилизации продлят до февраля 2027 года: что нужно знать работникам

Правительство обновило правила определения критичности предприятий и назначения бронирования

Работа над присвоением статуса критичности предприятиям уже активно ведется. Как стало известно, отраслевые критерии уже успели рассмотреть 90% государственных органов. Они также уже согласованы в недавно созданном Координационном центре. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Компании, которые имеют или претендуют на статус критически важных, получили четкие этапы, определили ответственных исполнителей и сроки перехода на обновленные правила. В частности, правительственные чиновники сделали все возможное, чтобы критически важные предприятия могли бесперебойно работать, пока в системе продолжаются изменения.

Для обеспечения непрерывности работы критически важных предприятий во время изменений в системе бронирования уже подготовлен проект акта о переходном периоде. Он предусматривает, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре–декабре 2026 года, будет автоматически продлен до 1 февраля 2027 года– отметили в Минэкономики.

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К слову, когда все структуры утвердят отраслевые критерии, госорганы и Минюст должны будут в течение 5 рабочих дней провести государственную регистрацию соответствующих актов. Сразу после этого изменения вступят в силу.

Следующим этапом станет пересмотр статусов компаний, имеющих право на бронирование работников. В результате статус "критически важных" будет снят с предприятий, получивших его по уже утратившим силу критериям.

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Однако такой бизнес сможет сразу подать новую заявку на других действующих основаниях– уточнили специалисты.

Если у предприятия не изменились критерии, то оно имеет право подать документы в центральный орган исполнительной власти и ОВА. При этом важно, чтобы:

работодатель предоставил обоснование важности работы предприятия для обороноспособности государства или жизнеобеспечения населения;

деятельность компании соответствовала одной из 13 определенных критических сфер, без которых функционирование государства невозможно в военное время.

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Перечень таких сфер может быть расширен по представлению органов власти. Окончательное решение будет принимать Координационный центр.

Изменения в правилах бронирования

Напомним, в октябре народные депутаты зарегистрировали проект постановления, требуя пересмотра решения Кабмина о бронировании военнообязанных, в частности отмены новых ограничений.

Инициативу поддержали 63 парламентария. Они требуют провести консультации с бизнесом и изменить подход к работе Координационного центра.

Ранее правительство изменило процедуру определения предприятий, критически важных для бронирования военнообязанных работников. По новым правилам критичность предприятий основывается на их вкладе в оборону и жизнедеятельность страны.