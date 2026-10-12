В Україні хочуть переписати правила бронювання: що бізнесу треба зробити до 20 жовтня

Уряд готує перегляд правил бронювання військовозобов’язаних, який може зменшити кількість працівників із відстрочкою на підприємствах критично важливих галузей. Бізнесу вже зараз варто дещо перевірити й підготувати.

Які зміни до бронювання готує уряд

Кабінет Міністрів України розробляє проєкт змін до постанови, що регулює бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За оприлюдненою інформацією, пропонують такі нововведення:

Зменшити ліміти бронювання для оборонки та енергетики – зі 100% до 85% працівників.

– зі 100% до 85% працівників. Скоротити ліміти для комунальних підприємств – із 75% до 60% для теплопостачання, водоканалів і сфери поводження зі сміттям.

– із 75% до 60% для теплопостачання, водоканалів і сфери поводження зі сміттям. Змінити розрахунок кількості працівників – людей, які вже мають законну відстрочку, зокрема студентів, доглядальників та батьків трьох дітей, пропонують не враховувати в розрахунковій базі. Наприклад, якщо зі 100 працівників 20 уже мають відстрочку, за ліміту 50% забронювати можна буде 40 людей замість 50.

– людей, які вже мають законну відстрочку, зокрема студентів, доглядальників та батьків трьох дітей, пропонують не враховувати в розрахунковій базі. Наприклад, якщо зі 100 працівників 20 уже мають відстрочку, за ліміту 50% забронювати можна буде 40 людей замість 50. Посилити контроль за статусом критично важливих підприємств. При Кабміні планують змінити склад Координаційного центру, до якого увійдуть представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Нацполіції. Його рекомендація буде потрібна для отримання статусу критично важливого підприємства або встановлення ліміту бронювання понад 50%. Центр також зможе рекомендувати скасування вже наданого статусу.

Водночас у проєкті, за словами Железняка, поки немає чітких положень щодо бронювань, які вже оформлені понад нові ліміти.

Що бізнесу потрібно зробити до 20 жовтня

Підприємствам варто почати підготовку заздалегідь, не чекаючи остаточного затвердження нових правил. Це допоможе оцінити потенційні ризики та підготувати аргументи для підтвердження важливості компанії.

Уже зараз бізнесу рекомендують:

Перерахувати кількість працівників. Визначити, скільки людей уже мають інші законні підстави для відстрочки та як це може вплинути на доступний ліміт бронювання. Зібрати докази важливості підприємства. Підготувати дані про оборонні контракти, частку ринку, сплачені податки, валютну виручку та рівень зарплат. Звернутися до профільного міністерства або ОДА й подати пропозиції до 20 жовтня. З’ясувати, як переглядатимуть галузеві критерії та які документи можуть знадобитися для підтвердження статусу. Якщо підприємство має аргументи на користь збереження чинних умов, варто донести їх.

Якщо запропоновані зміни ухвалять, частині компаній доведеться працювати з меншою кількістю заброньованих працівників. Водночас наразі йдеться про підготовлений проєкт змін, а не про остаточно затверджені правила.

Нагадаємо, що в Україні не всі працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації.

Оформлення бронювання доступне лише для військовозобов'язаних, які працевлаштовані офіційно за трудовим договором або контрактом. Гіг-спеціалісти, ФОП та особи, які працюють за цивільно-правовими угодами, не мають права на бронювання незалежно від статусу підприємства.

Також обов'язковою умовою є перебування працівника на військовому обліку та наявність військово-облікового статусу.



