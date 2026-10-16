Правила бронювання 100% працівників хочуть переглянути: чого чекати

Уряд може переглянути правила бронювання від мобілізації для підприємств, які мають право бронювати 100% працівників. Причина — масштабні зловживання, через які бронювання отримують навіть ті, чия робота не пов'язана з критичними потребами держави.

Що відомо про майбутні зміни бронювання

Зміни в правилах бронювання працівників будуть, проте для справді критичних підприємств оборонної та енергетичної галузей їх не планують. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив 16 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Постанова в процесі опрацювання, вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення,

– зазначив Корецький.

Він наголосив, що оцінювати майбутні правила передчасно. Водночас систему бронювання необхідно вдосконалювати з урахуванням потреб Генерального штабу у військовослужбовцях.

Чому уряд хоче переглянути 100% бронювання і кого це стосується

Головною проблемою прем'єр назвав можливість зловживати механізмом повного бронювання працівників.

100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100% – це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей: і не важливо чи є він ремонтником чи не є, є він енергетиком чи не є. І ця система набула вже великого масштабу, на жаль,

– пояснив прем'єр.

За словами Корецького, масштаби проблеми значні: на таких підприємствах щомісяця додатково бронюють десятки тисяч працівників. Уряд розглядає два варіанти:

змінити механізм 100% бронювання, щоб обмежити можливості для зловживань;

залишити чинні правила без змін.

Як приклад проблеми Корецький навів підрядника енергетичної компанії. На підприємстві зі 100 працівників лише 20 фактично виконують роботи для енергетиків, однак бронювання мають усі 100 співробітників.

Немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу. Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде,

– запевнив він.

Нагадаємо, що з 18 жовтня 2026 року для частини агропідприємств зміняться критерії отримання статусу критично важливого, відповідно й правила бронювання працівників.

Раніше одним із ключових показників для агропідприємств була площа сільськогосподарських угідь. Тепер передбачені альтернативні варіанти відповідності критеріям, завдяки яким частина менших виробників також зможе претендувати на статус, зокрема річний дохід.



